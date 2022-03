Raquel sonha a Europa a partir da mesa da sala de estar

São tantas as ideias, tantos os projectos que Raquel Lombardi não sabe por onde começar. Estamos ali, sentados à mesa da cozinha da casa desta professora madeirense de 53 anos. Três chávenas de café, uma caixa de chocolates turcos sobre a mesa. Raquel é torrencial. Uma plataforma para ensino à distância, o Skills for High Quality Online Education. Um manual para ultrapassar a fobia de falar em público V — Virtual Reality Against Public Speaking Phobias. O É como É da Gulbenkian, que olha para a arte como instrumento de capacitação física. As conferências internacionais. As consultas de medicina oncológica. Os concertos. Os livros infantis... Raquel é torrencial.