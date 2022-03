Avanços no terreno são mais lentos do que o desejado, admite próximo de Putin

“Quase todos” os progressos das forças russas na Ucrânia “permanecem paralisados”, afirmou um responsável do Pentágono em declarações a jornalistas em Washington. Horas antes, um próximo de Vladimir Putin admitira que os avanços no terreno não têm acontecido ao ritmo desejado pelo Kremlin. “Nem tudo está a acontecer tão depressa como gostaríamos”, afirmou o general Viktor Zolotov, chefe da Guarda Nacional Russa e membro do Conselho de Segurança do Presidente russo, que durante 13 anos se encarregou da sua segurança pessoal.

De acordo com o “alto funcionário” do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, as forças russas em redor de Kiev não progrediram “de forma significativa” durante o fim-de-semana, e o mesmo aconteceu com as tropas junto de Mikolaiv, a cidade industrial perto do mar Negro, no Sul do país. Mikolaiv, que há uma semana era alvo de bombardeamentos vive desde os primeiros dias da invasão com militares russos nos seus arredores. É a última cidade importante a oeste antes de Odessa, a terceira maior da Ucrânia, já perto da fronteira com a Transnístria, a república separatista moldava que a Rússia protege e onde tem mais de mil soldados.

As palavras de Zolotov, ditas numa cerimónia religiosa liderada pelo Patriarca Cirilo, e, entretanto, publicadas no site da Guarda Nacional, contrariam todas as declarações tanto do Kremlin como do ministro da Defesa, Serguei Shoigu. Esta segunda-feira, o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, acusou os Estados Unidos e a União Europeia de afirmarem que Putin está desiludido com os progressos da ofensiva para “provocarem as forças russas”: “Parece que estão a forçar a Rússia a atacar as grandes cidades ucranianas para responsabilizar o país pelas mortes dos civis”.

“Putin deu ordens para adiar quaisquer assaltos a grandes cidades porque a perda de civis seria grande”, disse Peskov. Mas o Ministério da Defesa “não exclui a possibilidade de colocar sob seu total controlo grandes cidades que já estão quase completamente cercadas”, acrescentou.

Apesar das ordens de Putin e das garantias de Peskov, os raides aéreos continuam a visar diariamente zonas residenciais, no que a Cruz Vermelha descreve como um bombardeamento punitivo que “criou um verdadeiro pesadelo” para os civis ucranianos. “A Ucrânia está a arder”, afirmou, no mesmo tom, o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres. “O país está a ser dizimado diante dos olhos do mundo”, disse, considerando que o impacto da guerra nos civis está a “atingir proporções aterrorizadoras”.

No dia em que um ataque aéreo atingiu um edifício residencial em Kiev, matando pelo menos uma pessoa, soube-se que uma grávida fotografada a ser retirada de maca depois de um bombardeamento ter atingido uma maternidade em Mariupol, na quarta-feira, não sobreviveu. O bebé nasceu morto e a mãe morreu pouco depois, escreveu a Associated Press. A Procuradoria-Geral da Ucrânia diz que pelo menos 90 crianças já foram mortas e mais de cem ficaram feridas desde o início da invasão russa, a 24 de Fevereiro.

Ainda na segunda-feira, pelo menos outras nove pessoas foram mortas em Rivne, no Ocidente do país, num ataque contra uma torre de televisão. Já em Donetsk, uma das duas regiões separatistas do Leste da Ucrânia, um míssil atingiu pessoas que esperavam numa fila de uma caixa multibanco e matou pelo menos 20 civis: Moscovo acusa a Ucrânia do ataque, Kiev assegura que se tratava de um rocket russo.

De Mariupol, a cidade na costa do mar de Azov que há 12 dias se encontra cercada, saíram esta segunda-feira mais de 160 carros com civis em fuga. Esta foi a primeira evacuação organizada bem-sucedida na cidade onde permanecem mais de 400 mil pessoas. As autoridades municipais estimam que “mais de 2500 pessoas” já tenham sido mortas.

Em Moscovo, Peskov também comentou a notícia (avançada na véspera por jornais norte-americanos e britânicos) de que Putin terá pedido equipamento militar à China. O porta-voz do Kremlin insistiu que a “Rússia tem potencial independente para continuar a operação” e concluir “o plano dentro do prazo”.

Em Roma, uma reunião liderada por Jack Sullivan, conselheiro para Segurança Nacional dos EUA, e por Yang Jiechi, ex-ministro dos Negócios Estrangeiros da China (membro do Politburo e presidente da Comissão Central de Assuntos Externos do Partido Comunista Chinês), serviu para uma “discussão substancial sobre a guerra da Rússia contra a Ucrânia” e para “sublinhar a importância de manter abertas as linhas de comunicação entre os EUA e a China”. Em Washington, o porta-voz do Departamento de Estado, Ned Price, garantiu que Sullivan e a delegação norte-americana “deixaram claras as implicações que um apoio destes teria”, não só para as relações da China com os Estados Unidos mas para “as suas relações em todo o mundo, incluindo os nossos aliados e parceiros na Europa e no Indo-Pacífico”.

Depois de os dois lados terem manifestado algum optimismo, uma nova ronda de negociações entre a Rússia e Ucrânia decorreu por videoconferência e vai continuar na terça-feira. O negociador ucraniano Mikhailo Podoliak (conselheiro do Presidente, Volodimir Zelenskii), escreveu no Twitter que as duas delegações vão discutir “paz, cessar-fogo, retirada imediata de tropas de garantias de segurança”.

Protesto em directo

Da Rússia, continuam a chegar exemplos de coragem. O de Marina Ovsiannikova, editora do Canal 1 da televisão estatal russa, foi particularmente público: “Não à guerra. Parem a guerra. Não acreditem na propaganda. Estão a mentir-vos aqui”, lia-se, parte em inglês, parte em russo, no cartaz que Ovsiannikova segurava quando interrompeu a emissão em directo. Antes, preparara uma mensagem para a rede social Telegram, onde descreve a guerra como “um crime” e a Rússia como “agressor”, responsabilizando Putin. Filha de um ucraniano e de uma russa, Ovsiannikova pede desculpas por ter passado anos “a fazer a propaganda do Kremlin”. “Nós, russos, somos pessoas pensantes e inteligentes. Está nas nossas mãos parar esta loucura. Protestem. Não tenham medo de nada. Eles não nos podem prender a todos”, apela.

Detida logo depois, segundo a organização não-governamental OVD-Info (que monitoriza protestos e a actuação policial), Ovsiannikova pode ser condenada até 15 anos de prisão ao abrigo na nova legislação que criminaliza a divulgação de qualquer informação sobre o Exército que possa ser considerada “falsa”, podendo ainda ser acusada de promover a agitação civil” ao pedir aos russos que protestem”.