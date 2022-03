Princesa Charlene de volta ao Mónaco, anuncia palácio

Charlene passou grande parte do ano passado fora do Mónaco, na África do Sul, país onde cresceu, tendo regressado ao principado em Novembro.

A princesa Charlene voltou ao Mónaco para ficar com o marido, o príncipe Alberto e os seus filhos, enquanto continua a recuperar, informou o palácio real.

Durante meses, a princesa, que se casou com Alberto, em 2011, e com quem tem dois filhos, os gémeos Jacques, príncipe herdeiro do Mónaco​, e Gabriella​, condessa de Carladè, esteve ausente do principado devido a problemas de saúde, que o palácio apelidou de “estado de profunda fadiga geral”.

“As próximas semanas devem permitir que a princesa Charlene fortaleça ainda mais a sua saúde, antes de retomar gradualmente os seus deveres e compromissos oficiais”, anunciou ainda o palácio, neste sábado.

O palácio tem negado os relatos de desavenças ou de separação do casal. O certo é que Charlene passou grande parte do ano passado fora do Mónaco, na África do Sul, país onde cresceu, por motivos de saúde, tendo regressado ao principado em Novembro.

No final de Janeiro, o palácio anunciou que a princesa não participaria no festival anual do principado, por ainda não se encontrar restabelecida. Charlene nasceu no Zimbábue. Mais tarde, mudou-se para a África do Sul onde fez carreira como nadadora, tendo participado nos Jogos Olímpicos de 2000.