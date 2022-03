Benedict Cumberbatch espera receber refugiados ucranianos em sua casa

O actor britânico Benedict Cumberbatch disse, neste domingo, que espera participar num programa que o governo de Boris Johnson está a promover para proporcionar um lugar para morar aos refugiados que chegam da Ucrânia por causa da invasão russa.

O programa “Casas para a Ucrânia” permitirá que qualquer pessoa, instituição de caridade, organização, empresa ou grupo comunitário possa oferecer acomodação a refugiados que chegam à Grã-Bretanha, mesmo que não tenham lá familiares.

“É um momento realmente chocante estar a duas horas e meia de voo da Ucrânia, e é algo que paira sobre nós”, declarou o actor à Sky News, na passadeira vermelha dos prémios BAFTA, em Londres.

Benedict Cumberbatch, conhecido pelos seus papéis em Sherlock ou O Jogo da Imitação, mas que marcou presença no evento de prémios porque estava nomeado para o prémio de actor principal pela sua interpretação em O Poder do Cão, usou uma pequena pregadeira com as cores da bandeira ucraniana na lapela do seu casaco.

“Todos nós precisamos... fazer mais do que usar um pin. Precisamos de doar, precisamos de pressionar os nossos políticos para que continuem a criar algum tipo de segurança para os refugiados e um refúgio aqui para as pessoas que sofrem”, declarou.

“Todos precisamos de fazer o máximo que sonseguirmos... Houve um número recorde de pessoas que se voluntariaram para trazer as pessoas para suas casas, espero fazer parte disso”, acrescentou.