Os nossos sapatos

Era um homem peculiar. Um entre muitos numa aldeia pequena mas cheia de gente faladora. São assim os sítios pequenos: atafulhados de conversas que tentam responder às perguntas de cada um com interrogações lançadas sobre os outros. Não só tememos o que desconhecemos como nos permitimos encher esse vácuo (o desconhecido) com suspeições e mentiras. Todos já fomos vítimas. Quase todos já lançámos injustamente perguntas.

O homem que trabalhava no campo tinha um andar desconchavado como se não coubesse nos seus próprios sapatos. Não é só difícil pormo-nos nos sapatos dos outros. Quantas vezes os nossos não nos cabem?

Via-o com pressa nesse andar incompleto com um ar quase sempre desleixado porque no campo não escolhemos o que levamos para nos entregar ao sol e à terra. Ele ia assim estremunhado da cama para as sementeiras cumprindo a obrigação de se levantar todos os dias. Esta meta nem sempre é fácil, sobretudo se a vida não nos traz alegrias suficientes. Continuo a ver bravura nesses gestos simples de quem acorda e ergue dias com tristezas e obstáculos e segue em frente e volta a casa e, quase sem razões para isso, constrói o dia seguinte: faz o jantar, põe a roupa dos dias sujos a lavar, dorme para acordar.

Não sei se ele pensaria nisso. Tinha mulher e filhos e muitas terras para semear. Muitos bens espalhados pelo pequeno sítio onde muitos falavam dele. Por que falavam? Talvez por não andar bem nos seus sapatos. As pessoas querem andares compassados que não suscitem perguntas.

O homem arranjava-se quando apanhava o comboio para ir à cidade.

Só anos mais tarde percebi ser esse o seu escape: afastava-se do campo e sonhava na vida que o aguardava do outro lado. Seria isso muitas vezes a fazê-lo acordar e ir para o campo trabalhar quando na verdade queria ir para a cidade grande onde ninguém se interrogava sobre as suas vontades, a sua fome de viver.

Eu era uma miúda e não estava ainda na idade certa de o compreender. Não fazia perguntas nem lançava suspeitas. Apenas o via passar e tentava acompanhar o rasto sem perceber.

Trabalhava muito este homem. Passava no tal andar desconchavado logo pela manhã cedo, com o cabelo que não era o dele assim descomposto, sem assentar na cabeça, nem nas ideias que tinha para ele. No nosso íntimo imaginamos que podemos ser novos, que o cabelo no dia a seguir pode estar melhor, que a vida nos assenta sem nunca ser ridícula.

Ele ia trabalhar para o campo, sujo, sem brio, e depois nas idas à cidade encaixava o cabelo, vestia roupa lavada e permitia-se então consumar as suas fantasias mais escondidas.

Vinha de lá feliz. Voltava aos dias baços.

Esqueci-me de dizer que o homem era rico. Poderia eventualmente não trabalhar ou dedicar-se a outra vida, mas tentava encaixar naquela que os pais lhe tinham passado. É assim que às vezes passamos ao lado do sonho: quando alguém já o projectou antes de nós e resistimos a questioná-lo.

O homem do campo que sonhava com a cidade ia muito à igreja. Lembro-me dele nas suas orações, fervoroso, talvez pedindo perdão ao Deus que ele temia que o condenasse, mas um Deus livra-nos de todos os males se a bondade morar em nós. Não é isso que está nos livros?

Este homem, a uma viagem de comboio de ser feliz, um dia ficou doente e morreu. Durante muitos anos não me lembrei dele, embora me tivesse apercebido desde sempre dessa coisa fascinante de não cabermos todos nos mesmos sapatos.

Quando, nos últimos tempos, comecei a visitar a praia da minha infância e parei na rua que me conta uma história do passado, descobri que o nome daquela rua tinha sido escolhido por ele.

Paro ali enquanto o inverno me lembra que construí a minha memória com gente como ele, a uma viagem de ser feliz. A uma vida de poder ter outra, escondendo nos dias baços um brilho guardado para dias especiais.

Quantas pessoas estiveram a um passo de ser mais felizes e não conseguiram por medo das perguntas que nasceram dos sítios atafulhados de gente imersa na ignorância e na escuridão?

Rafael era o nome dele. O arcanjo portador da cura divina.