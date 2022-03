O futuro da economia da Europa vai ser debatido em dois eventos no PÚBLICO

Que futuro para a economia da União Europeia (UE)? Para tentar obter respostas, o PÚBLICO organiza um fórum e um debate sob o mote “A economia numa Europa em transição”. Os eventos estão integrados no projecto editorial A Europa que Queremos, que reflecte sobre as prioridades da Conferência sobre o Futuro da Europa.

Indo por partes. Primeiro, a 16 de Março, o Fórum vai contar com a uma conversa entre o economista Ricardo Cabral (professor no ISEG e cronista do PÚBLICO) e o director-adjunto do jornal David Pontes, transmitida em directo no Instagram e na plataforma Fórum Público. Os leitores vão poder questionar o professor universitário, submetendo antecipadamente as perguntas através desta plataforma ou, durante o directo, via caixa de comentários do Instagram.

A 21 de Março, às 11h30, o PÚBLICO coloca frente a frente os deputados portugueses no Parlamento Europeu (PE) Maria da Graça Carvalho (PSD/Partido Popular Europeu), Francisco Guerreiro (independente, eleito pelo PAN e membro do Grupo dos Verdes) e o vice-presidente do PE, Pedro Silva Pereira (PS/Partido Socialista Europeu). O debate, moderado pela editora-executiva do PÚBLICO Helena Pereira, vai ter transmissão em directo na plataforma Ao Vivo e na página de Facebook do jornal.

O debate será também transmitido em directo na sala 124 (CES) da Universidade de Évora, com uma sessão de perguntas aos convidados. Antes do debate, também em Évora, a partir das 11h00, Sónia Sapage, editora-executiva do PÚBLICO, introduz o tema do papel da economia no futuro da Europa, numa conversa com Evanthia Balla, professora auxiliar do Departamento de Economia da Universidade de Évora.

Estas iniciativas vão encerrar o segundo tema do projecto A Europa Que Queremos dedicado à economia. Na viragem da segunda década do milénio, a necessidade de uma transição digital e ambiental já imponham uma reflexão profunda sobre os desafios económicos da UE. Agora, num período pós-pandémico e perante as imprevisíveis consequências da guerra na Ucrânia, a reflexão sobre a economia da Europa é ainda mais urgente.

Em qualquer um dos eventos, os leitores vão ter a possibilidade de lançar questões aos convidados. Os dados estão lançados. A discussão sobre o Futuro da Europa passa por todos.