Viagens de finalistas concentram queixas de falhas nos reembolsos

Dos 2245 pedidos de accionamento do Fundo de Garantia de Viagens e Turismo, 2085 dizem respeito a viagens de finalistas que não se realizaram nem foram reembolsadas pelas agências. Provedor do Cliente diz que houve 205 processos finalizados com decisão, todos eles ligados à XTravel, e “integralmente favoráveis aos clientes”.