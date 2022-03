Rússia avisa que poderá ter de pagar dívida em rublos

Com 117 milhões de dólares em dívida para amortizar nos mercados internacionais esta quarta-feira, o ministro das Finanças russo diz que o país mantém, apesar das sanções, as condições para realizar o pagamento, mas poderá ter de fazê-lo em rublos, uma divisa em forte depreciação desde o início da guerra na Ucrânia.

Num comunicado publicado esta segunda-feira, Anton Siluanov tentou responder aos receios crescentes nos mercados de que a Rússia irá entrar em situação de incumprimento no pagamento aos credores da sua dívida soberana. O dia que todos esperam é esta quarta-feira, 16 de Março, momento para o qual está agendada a amortização de dois títulos de dívida pública russos no valor de 117 milhões de dólares (o equivalente a cerca de 107 milhões de euros ao câmbio actual).

“As alegações de que a Rússia não consegue cumprir as suas obrigações com a dívida soberana não são verdadeiras. Nós temos os fundos necessários para cumprir as nossas obrigações”, garantiu o ministro, tentando deste modo responder à expectativa crescente nos mercados de que, por causa das sanções económicas e financeiras impostas à Rússia depois do início da guerra, o país não terá agora a possibilidade de cumprir as condições acordadas com os seus credores internacionais.

As principais agências internacionais de rating têm vindo, no decorrer das últimas semanas, a baixar a classificação atribuída à Rússia para perto dos níveis mais baixos possíveis, o que significa que estão a antecipar um incumprimento no pagamento da dívida.

E na verdade, a garantia de Anton Siluanov de que a Rússia “tem os fundos necessários” para cumprir com as suas obrigações pouco deverá mudar nas expectativas dos mercados e das agências de rating de verem a dívida russa a ser paga como inicialmente previsto.

É que, como reconhece o próprio ministro das Finanças, a Rússia poderá, já esta quarta-feira, pagar a dívida de 117 milhões de dólares em rublos, o que para os credores internacionais pode representar na prática uma perda significativa do seu investimento, tendo em conta a perda de credibilidade que a divisa russa está a sofrer actualmente nos mercados. “O congelamento das contas de divisas estrangeiras do banco central e do governo podem ser vistos como um desejo de vários países ocidentais para organizarem um default artificial”, acusou o ministro russo, confirmando que, se os pagamentos em divisa estrangeira não forem possíveis, o país irá amortizar as suas dívidas em rublos.

Na prática, o pagamento em rublos de uma emissão de dívida realizada em euros ou em dólares será considerada um incumprimento das obrigações da Rússia com os seus credores internacionais. A possibilidade de as autoridades russas pagarem em rublos é, na prática, ilimitada, bastando o seu banco central emitir mais divisa. O problema é que o rublo, que já perdeu mais de um terço do seu valor desde o início da guerra face ao dólar, tenderá a continuar a depreciar-se, infligindo perdas aos investidores que os tenham na mão.