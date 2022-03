Endesa mais perto de juntar renováveis ao gás no Pego

Depois de avaliar os comentários das empresas que participaram no concurso para desenvolver novos projectos renováveis usando o ponto de ligação à rede eléctrica da central a carvão do Pego, o júri liderado pela sub-directora geral de Energia e Geologia, Maria José Espírito Santo, voltou a atribuir a melhor classificação à proposta da Endesa.

A empresa, que em Portugal é liderada por Nuno Ribeiro da Silva, está assim mais perto de vencer o concurso e consolidar a sua actividade no concelho de Abrantes, juntando à central de ciclo combinado a gás natural (que explora em parceria com a Trustenergy, também sua sócia na central a carvão, que encerrou em Novembro), um novo pólo produtor de energia solar fotovoltaica, eólica e hidrogénio verde, que inclui também soluções de armazenamento.

Em entrevista à agência Lusa, Ribeiro da Silva já havia classificado a proposta para o Pego como “muito ambiciosa” e “quase disruptiva”, mostrando-se confiante na vitória do concurso.

Naquele que já é hoje conhecido como o centro de produção de electricidade do Pego, o carvão ficará para a história, mas a Endesa sai reforçada como operador de energias renováveis (depois de ter participado também no leilão solar de 2020, ganhando um lote para construir 99 megawatts, com armazenamento, no Algarve), além de ter também 50% do capital da central a gás de 418 megawatts que funciona nas imediações.

A Endesa e a Trustenergy (uma parceria entre a Marubeni e a Engie) estão em litígio devido ao fecho da central a carvão, mas continuam a explorar em parceria o ciclo combinado (em que “o gás é natural é fornecido pela Endesa e a totalidade da electricidade gerada é vendida também à Endesa”, como refere o site do projecto).

O júri do concurso do Pego reuniu-se na sexta-feira, uma vez recebidas as contestações dos participantes à classificação inicial revelada no começo de Fevereiro, e reviu o seu relatório preliminar. O processo mantém-se em audiência prévia e os candidatos têm mais cinco dias para responder.

À luz dos critérios analisados, o plano da EDP Renováveis manteve-se em último lugar, apesar de o presidente do grupo EDP, Miguel Stilwell de Andrade, ter considerado que a empresa pôs “empenho total” na sua proposta, que foi “agressiva, boa e realista”.

Na segunda posição voltou a ficar a Tejo Energia, a dona da central a carvão do Pego (que tem como accionista minoritária a Endesa e como maioritária a Trustenergy), mas para o terceiro lugar subiu a Voltalia, seguindo-se o consórcio formado pela Bondalti e Brookfield.

Nem este consórcio nem a EDP Renováveis fizeram comentários aos resultados preliminares avançados pelo júri do concurso em Fevereiro.

O rearranjo da classificação teve outra surpresa, que foi a exclusão da Greenvolt, presidida por João Manso Neto.

Nesta nova fase de análise, considerou-se que a empresa condicionou a execução dos compromissos assumidos na candidatura a factores como o “preço mínimo de venda de hidrogénio” e o estabelecimento de um “perímetro de exclusão de novos projectos de biomassa”.