Sporting com noite tranquila em Moreira de Cónegos

O currículo recente de Ricardo Sá Pinto frente aos “grandes” como treinador do Moreirense - empate contra o Benfica e derrota pela margem mínima com o FC Porto -, fazia antever uma deslocação do Sporting a Moreira de Cónegos potencialmente problemática, mas a ressaca da despedida europeia em 2021/22 foi suave e sem qualquer dor de cabeça para os “leões”. Frente a um Moreirense pouco ambicioso, a equipa de Rúben Amorim foi superior e, com um novo ataque, resolveu a partida com os seus goleadores em destaque: Slimani e Paulinho, ainda na primeira parte, fizeram os golos da vitória “leonina”, por 2-0.

Com sete jogos no último mês, duplo confronto com o FC Porto e Manchester City incluídos, Amorim teve na primeira de duas deslocações ao Minho em cinco dias - sábado os “leões” voltam ao concelho de Guimarães, para defrontarem o Vitória – uma baixa de última hora (Inácio ficou de fora por lesão), mas a novidade estava no banco sportinguista, onde Palhinha voltou a sentar-se, ao lado de Pedro Gonçalves e Sarabia.

Assim, não abdicando do seu plano de jogo, Amorim contou com um trio defensivo repleto de experiência (Coates, Neto e Feddal) e uma frente de ataque inédita: Slimani voltou a ser titular, Paulinho jogou na esquerda e Marcus Edwards fez a estreia num “onze” sportinguista.

Mesmo tendo travado o Benfica na Luz (1-1) e oferecido boa réplica em casa ao FC Porto (0-1), o Moreirense contava com cinco derrotas nas últimas sete jornadas e, no reencontro com o clube ao qual esteve ligado 15 anos, Sá Pinto mexeu na sua equipa (Paulinho, Artur Jorge, Rosic, Fábio Pacheco e Walterson foram as novidades em relação ao último jogo), apostando em três centrais, com laterais recuados. A estratégia passava por esperar pelo Sporting sem correr riscos, contando que o relógio a jogasse a seu favor, após o jogo a meio da semana do adversário, em Manchester. O plano de Sá Pinto, no entanto, fracassou.

Mesmo sem ser exuberante, o Sporting aceitou o convite para assumir o controlo e, com pouca ou nenhuma pressão no início da construção, sentiu facilidade para se aproximar da área minhota: aos 15’, Pasinato começou a mostrar competência impedindo o golo a Neto.

Circulando a bola e atacando preferencialmente pela direita, onde Porro combinou bem com Edwards, o Sporting voltou a criar muito perigo aos 28’ - Pasinato fez uma defesa enorme para canto a remate de Matheus Nunes -, mas, na sequência da jogada, o guarda-redes nada pôde fazer: Edwards cruzou e Slimani fez de cabeça o quarto golo em três jornadas.

Positivo/Negativo Positivo Pedro Porro O lateral espanhol contou com um novo parceiro no seu flanco (Marcus Edwards), mas não estranhou a parceria com o inglês. Porro esteve na maioria dos lances de perigo dos “leões” e foi decisivo em Moreira de Cónegos.

Positivo Slimani O avançado argelino desbloqueou o jogo com o primeiro golo e continua a mostrar que será muito útil aos “leões” neste regresso a Alvalade. Negativo Primeira parte do Moreirense A estratégia de Ricardo Sá Pinto na primeira parte não resultou. O Moreirense entregou o domínio do jogo ao Sporting e os “leões” aproveitaram para resolver cedo o problema.

A vantagem “leonina” serviu apenas para acentuar a superioridade sportinguista. Sem que o Moreirense esboçasse sequer uma tentativa de reacção, o Sporting podia ter feito o segundo por Edwards (corte de Rosic), mas, aos 40’, foi Paulinho que fez o 13.º golo da época: Edwards e Porro construíram na direita e português não falhou na pequena área.

Praticamente inofensivo nos primeiros 45 minutos, o Moreirense regressou para a segunda parte sem mexidas, mas, com o Sporting com as rotações baixas, a equipa de Sá Pinto conseguia aproximar-se mais vezes da área dos “leões”. Adán, no entanto, continuava a ter uma noite tranquila.

Perto da hora de jogo, os dois técnicos fizeram uma alteração tripla, com Amorim a lançar os “suplentes de luxo”: Palhinha, Sarabia e Pedro Gonçalves. O filme da partida, porém, pouco ou nada mudou.

Com mais bola, o Moreirense continuava a mostrar-se incapaz de criar lances de grande perigo para os sportinguistas, que se limitaram a gerir o esforço numa noite tranquila para Amorim, que manteve os seis pontos de diferença para o líder (FC Porto), aumentando para seis a vantagem sobre o 3.º classificado (Benfica).