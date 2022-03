Enquanto houver Benzema vai haver Real Madrid

O triunfo desta segunda-feira permite à formação de Carlo Ancelotti capitalizar o empate do Sevilha e deitar a mão ao título espanhol: são já dez pontos de vantagem, com dez partidas por disputar.

66 pontos para o Real Madrid, 56 para o Sevilha. É assim que fica a Liga espanhola depois desta segunda-feira, com o triunfo da equipa da capital, em Maiorca, por 3-0.

Este resultado permite à formação de Carlo Ancelotti capitalizar o empate do Sevilha e deitar a mão ao título espanhol: são dez pontos de vantagem, com dez partidas por disputar, pelo que o Real teria de perder um ponto por jornada para deixar escapar o título.

Este jogo mostrou, uma vez mais, o nível de eficácia do Real Madrid. A equipa voltou a não realizar um desempenho de grande nível – o que já tinha acontecido frente ao PSG, na Champions –, voltou a ver o adversário falhar boas oportunidades na primeira parte – como também tinha acontecido com os franceses – e voltou a ganhar com três golos na segunda parte – outra repetição da Champions. Para não ficar por aqui nas semelhanças, o Real voltou a vencer fruto da influência de Karim Benzema, com dois golos e uma assistência.

A primeira parte foi um jogo globalmente bem jogado e interessante de seguir, no qual ficou provado que nem sempre haver muitos lances de golo são condição sine qua non para uma partida de bom nível.

As duas melhores oportunidades até couberam mesmo ao Maiorca, sobretudo aos 36’, com um remate de Maffeo ao poste. Do lado do Real o jogo não era dos melhores, mas houve alguma capacidade de colaborar numa partida interessante, sobretudo pela presença de criativos como Rodrygo e Vinícius, sempre predispostos a jogar no um contra um. Os remates, esses, surgiram quase sempre de fora da área ou em situações de parca probabilidade de sucesso.

Na segunda parte houve um jogo diferente. O Maiorca pareceu baixar mais a equipa, tentando ter uma saída mais apoiada, mas esse maior risco na construção não compensou: aos 56’, uma bola perdida em zona proibida deu a Benzema a possibilidade de assistir Vinícius, que finalizou.

Novidades? Nenhumas. Tem sido quase sempre com esta dupla que o Real chega ao sucesso – o francês tem 31 golos e 12 assistências e o brasileiro 17 golos e dez assistências. Mais: na Liga espanhola, esta dupla já criou directamente oito golos, ora com assistência francesa e golo brasileiro, ora o oposto.

Este lance promete agitar o futebol espanhol, já que houve muitos pedidos de que o VAR invalidasse o golo, por uma falta anterior, algo que se juntará, por certo, às queixas ferozes que o Sevilha já tinha tido no seu jogo frente ao Rayo Vallecano.

A partir daqui o jogo tornou-se difícil para o Maiorca, até então relativamente cómodo. Sabia que tinha de atacar, mas sabia também que seria num desses momentos poderia dar ao Real uma transição para “matar” o jogo. Dito e feito.

Aos 75’, o Maiorca, balanceado para o ataque, perdeu a bola e deu a Vinícius a possibilidade de lançar Benzema no espaço. O francês correu meio-campo, devolveu ao brasileiro já na área e Vinícius foi carregado. Penálti, golo de Benzema e vitória garantida, havendo ainda espaço para o “bis” do francês, de cabeça, com cruzamento de Marcelo.

Dos restantes jogos da noite, destaque para o triunfo da Lazio frente ao Veneza (1-0), com o regresso dos romanos aos lugares europeus, mas, acima disso, para o empate do Manchester City no terreno do Crystal Palace (0-0).

Os citizens tiveram quase uma dezena de boas oportunidades, até com dois remates aos ferros, mas o “festival” de desperdício deixa o Liverpool a poder ficar a apenas um ponto do City, caso vença na quarta-feira o jogo frente ao Arsenal.