Segunda na TV: marcas dos anos 1980 e guerras que nunca acabam quando O Mal Não Existe

CINEMA

O Jogo da Imitação

AXN Movies, 21h10

Dirigido por Morten Tyldum, um drama biográfico sobre Alan Turing, o lendário génio da matemática que decifrou códigos nazis e acabou perseguido pela sua orientação sexual. Com Benedict Cumberbatch, Keira Knightley, Matthew Goode e Mark Strong no elenco, o filme ganhou vários prémios, incluindo o Óscar de melhor argumento adaptado.

A Intérprete

AMC, 22h06

Thriller político de Sydney Pollack, com Nicole Kidman e Sean Penn nos papéis principais. Ela é Silvia Broome, uma intérprete da ONU que, inadvertidamente, ouve uma ameaça de morte a um chefe de Estado. Ao perceber que, agora, também ela é um alvo a abater, tenta desmascarar a trama. É então colocada sob a protecção do agente federal Tobin Keller (Penn), cujas investigações levantarão a suspeita de que ela própria esteja envolvida na conspiração.

Um Quente Agosto

TVCine Emotion, 22h55

Esta é a história dos Weston, uma família disfuncional americana que se reúne em Osage County, por causa do estranho desaparecimento do patriarca, Beverly Weston. À medida que os dias passam e eles são forçados a uma convivência imposta pelas circunstâncias, tudo vem à tona: crises, ciúmes, ressentimentos e as fragilidades de cada um. Mas também haverá espaço para reencontrar o amor que teima em uni-los. Uma comédia negra assinada por John Wells, com base na peça-Pulitzer de Tracy Letts. Um Quente Agosto obteve duas nomeações para os Óscares, pelas prestações de Meryl Streep como actriz principal e Julia Roberts como secundária. Sam Shepard, Ewan McGregor, Chris Cooper, Abigail Breslin, Juliette Lewis e Benedict Cumberbatch também integram o elenco.

O Mal Não Existe

RTP2, 23h07

Rodado em segredo por Mohammad Rasoulof, um filme sobre a pena de morte e o modo como ela afecta o quotidiano dos iranianos comuns. Sob um regime autoritário, várias pessoas são obrigadas a cumprir ordens de execução de penas capitais. Algumas cumprem a tarefa e avançam com as suas vidas; outras recusam fazê-lo e assumem as consequências. O Mal Não Existe ganhou o Urso de Ouro em Berlim.

SÉRIES

Operação Maré Negra

RTP1, 22h51

Depois da estreia na Prime Video, a produção luso-espanhola chega agora à RTP. Inspira-se na história real do submarino carregado de droga que passou por Portugal e foi interceptado na Galiza em 2019. Protagonizada por Álex González, conta também com Leandro Firmino, David Trejos, Nuno Lopes e Lúcia Moniz. O guião foi escrito por Natxo López e Patxi Amezcua. A realização ficou a cargo de Daniel Calparsoro e João Maia.

O Nome da Rosa

RTP1, 23h45

Oitavo e último episódio da mini-série que verte para televisão o famoso romance de Umberto Eco. Realizada por Giacomo Battiato para a RAI, tem John Turturro e Rupert Everett à frente do elenco.

DOCUMENTÁRIOS

As Guerras Nunca Acabam

RTP2, 20h35

Realizado por Dheeraj Akolkar (Liv & Ingmar) e narrado pela actriz Liv Ullmann, foca-se num grupo específico de vítimas esquecidas da guerra: aquelas para quem a chegada da paz significou o início de outra batalha, contra a discriminação e a rejeição. Em causa estão crianças nascidas da II Guerra Mundial que, passados mais de 70 anos do fim do conflito, quebram o silêncio para relatar como foi crescer com o estigma de terem “genes nazis”.

Top 10: Os Anos 80

National Geographic, 23h

Estreia. O casamento de “conto de fadas” entre Carlos e Diana, o concerto dos Queen no Live Aid e o impacto de Madonna a cantar Like a virgin nos primeiros MTV Video Music Awards são alguns dos momentos que marcaram os anos 1980 e que são recordados nesta série documental, apresentada pelo actor Rob Lowe, para seguir à segunda-feira.

INFANTIL

As Pistas da Blue e Tu

Nick Jr., 13h

Começa a terceira temporada da série didáctica, lúdica e interactiva q.b., em que a cadela Blue e o jovem Josh apresentam questões e dão as pistas para desvendar mistérios e respostas sobre filmes, música ou o mundo submarino, entre outros temas.