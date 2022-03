Há oito mil anos já havia múmias no vale do Sado

Esqueletos descobertos em Portugal mostram que a mumificação na Europa pode ter sido uma prática muito mais antiga do que se pensava. Sepulturas foram escavadas há 60 anos, mas só agora a investigação pôde chegar à conclusão de que os corpos foram preparados antes do enterramento. E tudo graças a três rolos de filme que nunca tinham sido revelados.

Há oito mil anos a paisagem seria um pouco diferente, mas o rio já lá estava, assim como os cabeços onde os grupos de caçadores-recolectores sepultavam os seus mortos. Fizeram-no em concheiros, espaços repletos de vestígios de alimentos de origem marinha, lugares de vida, mas também de morte, que foram usados ao longo de gerações, sem que as práticas quotidianas colidissem com as funerárias.