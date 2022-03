Bloco não decapita líderes e o futuro desta liderança ainda está por ditar

A mais de um ano da próxima reunião magna, o Bloco de Esquerda rejeita discutir a sucessão de Catarina Martins e aposta no debate sobre qual deverá ser o rumo estratégico do partido. Na cultura do Bloco, independentemente dos resultados eleitorais, não há lugar para a “decapitação” política de lideranças ― sublinharam já dirigentes do partido como Jorge Costa e Mariana Mortágua ― e, por outro lado, ainda faltam quatro anos (e duas convenções) até às próximas eleições legislativas.