O que nos revolta e angustia. Mas também o que nos sustém

Há o risco de um torpor perante esta guerra vir a marcar o nosso quotidiano. E o inferno destes dias, semanas e meses, talvez, vir a tornar-se, um dia, numa espécie de purgatório. Afinal, no lado do mundo a que pertencemos, amolentamos facilmente as nossas vidas. Em demasia.

Nesta tormenta, é decisivo ampliar a punição sobre o agressor, mas também alargar e não largar o apoio real ao agredido. Porque não pode haver dúvidas sobre que é quem nesta contenda: de um lado, Vladimir o acossado e os seus esbirros; do outro, Volodymir o líder e toda uma nação.

Uma Ucrânia que tem sido nestes dias um farol do Ocidente. E para o Ocidente. Um Ocidente com erros, hesitações, tanto a interpelar e tanto mais a melhorar. Mas que é desejo de muitos que o vêem como destino e que nele anseiam estar e prosperar. E pelo qual demasiados têm dado a vida para o alcançar.

Nas diversas geografias que designamos por Ocidente, convergem as múltiplas expressões da liberdade. Dos direitos e dos deveres, do ser e do estar, das escolhas e das recusas e do respeito pelas diferenças. Sem esquecer a liberdade de errar e de, ao aprendermos com os erros, lograrmos ser melhores pessoas. Individuais e colectivas.

Devemos um respeito supremo aos ucranianos. Aos que dão e darão a vida por quererem algo tão singelo como viverem no seu próprio país, com a ousadia de lutarem por uma democracia e pelo que lhes pertence por direito próprio. E aos jovens e crianças que irão crescer com as suas famílias separadas e fora da sua terra, invadida, ocupada e quase usurpada. Mas também à memória dos que laboraram durante gerações para que nós, que desfrutamos do lado privilegiado do mundo, possamos viver com os valores que nos acostumámos a sentir como seguros. Quimeras, enfim.

É tudo isto que está em causa neste tempo. Mas também – sobretudo, talvez – o inevitável mas não desejável desvio dos roteiros fundamentais que nos deveriam ocupar agora e nos anos vindouros: as alterações climáticas e a perda da diversidade biológica. E quando finalmente esses desafios extremos forem encarados com seriedade, poderá ser já demasiado tarde.

Por agora, alimentamos a solidariedade e assim deve ser. Mas se o choque perante o apocalipse vier a dar lugar a um simulacro de indiferença, a barbárie tomará conta de nós. E a noite cairá. Uma vez mais.