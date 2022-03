Falta de propriedade intelectual

Anda viva a polémica sobre uma deputada que, enquadrada no Parlamento em regime de exclusividade, teria auferido de uma remuneração pela participação num programa de televisão, incompatível com o respectivo estatuto.

Deixando de lado as excitações com este caso concreto, a cor do pecado e a admissibilidade da inocência por ignorância da lei, há algo de muito curioso aqui. Dar palpites escritos em jornal é compatível, mas verbais na televisão não. Tem lógica? Não!

Aparentemente, a remuneração pela escrita enquadra-se nas remunerações provenientes de propriedade intelectual, objepto de excepção no tal estatuto da exclusividade. Pode-se entender e aceitar que um criador com obra registada e que passe a deputado não tem porque deixar a receber os direitos respeptivos, especialmente se essa criação tiver origem no passado. Agora, a remuneração por uma coluna de opinião política, feita e paga no momento, está muito longe desse contexto.

Nós exigimos aos deputados que pensem e quem pensar um mínimo não consegue justificar essa validação, se não e apenas pelo forçar de um buraco na regulamentação, oportunamente cavado em benefício próprio.

Tenham respeito pelo nosso discernimento e, por favor, dêem-se ao respeito. É melhor do que depois chorar o crescimento dos populismos.

Carlos J F Sampaio, Esposende

Abramovich

Roman Abramovich tem nacionalidade russa, israelita, lituana e portuguesa, sendo que esta facultou-lhe o passaporte europeu, podendo à-vontade circular pelos 27 Estados-membros da União Europeia Em Portugal, Abramovich naturalizou-se ao abrigo da Lei da Nacionalidade como judeu sefardita, em 2021, e foram e continuam a ser levantadas diversas questões quanto a estes processos, dado que, ao que se sabe, e ao que é conhecido, só há informação comprovativa na Wikipédia, de credibilidade pouco ou nada comprovada. Mas não é este caso único, todo e qualquer outro que possa levantar dúvidas deve ser reanalisado.

Abramovich teve as suas ascendências sefarditas comprovadas pela Comissão de Certificação do Sefardismo da comunidade judaica portuguesa, o processo seguiu as vias “usuais”, Conservatória dos Registos Centrais em Lisboa, e Ministério da Justiça, que é quem pode atribuir a nacionalidade portuguesa, e, ficou concluído em Abril de 2021. Haverá sim, por certo a nível do Ministério da Justiça português, que ter como completar/melhorar/actualizar estas documentações para haver certezas sobre todos aqueles que adquiriram a nacionalidade portuguesa desta forma.

Augusto Küttner de Magalhães, Porto

O animal encurralado

Não podendo por razões atendíveis e compreensíveis defender no terreno a massacrada Ucrânia da bárbara invasão pelos exércitos russos, os EUA, os países europeus e outros por todo o mundo decretaram um conjunto de sanções ao país invasor. As consequências dessas sanções no dia-a-dia da generalidade dos cidadãos e particularmente nos bolsos dos oligarcas ligados ao petróleo, ao gás e ao sector financeiro entre outros, serão bastante negativas. Por outro lado, na era das redes sociais e da Net, a contra-informação do Kremlin não poderá enganar os russos por muito mais tempo. As provações e dificuldades por que a Rússia vai passar não farão nada de bom à imagem de Putin entre os seus cidadãos.

A sua popularidade será fortemente afectada e baixará como está a baixar a cotação do rublo. Isto poderá ser bastante perigoso para a Ucrânia de imediato e para todo o mundo a média longo prazo. Acossado por todos os lados, Putin poderá encontrar numa retumbante vitória militar o melhor antídoto junto da opinião pública para as dificuldades por que os russos irão passar.

Uma derrota económica, financeira e social em casa e uma derrota militar na Ucrânia é demais para o déspota do Kremlin. E quanto mais tempo passar, mais perigoso ele será.

Helder Pancadas, Sobreda

Os recursos dos advogados e a aplicação da justiça

É por demais evidente que os advogados que defendem pessoas de elevado poder económico procuram retardar ao máximo a aplicação da justiça usando a estratégia da apresentação de recursos sucessivos. A lei assim o permite, pois foi feita para facilitar a vida ao suposto prevaricador e não à sua vítima. A única forma de travar tal escandalosa artimanha seria a paragem da contagem do tempo para efeitos de prescrição do processo no dia em que é apresentado um qualquer recurso. Desta forma não haveria dinheiro que impedisse que, cedo ou tarde, os supostos acusados fossem mesmo julgados. Terão os nossos deputados, muitos deles advogados, a vontade suficiente para alterar uma lei que desvirtua a igualdade do acesso à justiça para todo e qualquer cidadão?

Manuel Morato Gomes, Senhora da Hora