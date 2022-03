“O meu coração pertence a Odessa e Odessa pertence à Ucrânia”

O dia de trabalho voluntário na praia de Otrada está a terminar e um grupo de homens, mulheres e crianças junta-se de mão sobre o peito, entoando o hino da Ucrânia. Entre as vozes unidas há uma que sobressai: a de Andrii Kharlamov, cantor da Ópera de Odessa, que para ali se dirige desde que o grupo começou a retirar areia da praia, enchendo sacos que são depois levados por camiões para as diferentes barricadas e protecções montadas na cidade que, desde o início da guerra, aguarda um ataque russo. A praia de Otrada é, por estes dias, um bom local para ver algumas das maiores estrelas da cidade, lado a lado com pessoas anónimas que querem, precisam, de fazer alguma coisa. Entre os habitantes que fogem, os que trabalham na sua defesa e os que tentam levar uma vida normal, Odessa vai resistindo dia a dia.

Entre a fronteira de Palanca, com a Moldova, e a chegada a Odessa, são muitos os sinais de que se está num país em guerra. Há vários postos de controlo, patrulhados pelos cidadãos da defesa territorial que pedem para ver passaportes e, por vezes, para que se abra a mala do carro, para verificar o que lá vai. As ruas têm estruturas que dificultam a passagem dos veículos, obrigados a fazer pequenas gincanas para seguir em frente, e em algumas bombas de abastecimento já só se mostra o preço do gasóleo, porque a gasolina acabou. É por aqui que “Peter” (ele diz que é mais fácil chamá-lo assim) vai circulando nos últimos dias, ajudando conhecidos que querem partir da Ucrânia para a segurança de um país vizinho, fazendo, para cá e para lá, o trajecto entre a fronteira e Odessa, onde vive, sem pensar, ele mesmo em partir. “Eu acredito em Deus”, justifica. E também é por isso que já deixou de fugir para um abrigo quando ouve o alerta de bomba. Já o ouviu demasiadas vezes, parou de correr.

Hoje, Peter tem mais um motivo de alegria e de preocupação: há apenas dois dias nasceu o seu primeiro filho, a quem vai chamar Vladislav, como um dos seus irmãos. Mostra sorridente a fotografia do recém-nascido, sem saber ainda em que Ucrânia ele irá crescer e se nos próximos dias ficará junto dele ou se irá concluir, com a mulher, que é mais seguro para ela e a criança partirem. Logo se verá. Por enquanto, pára para mais um controlo, abre a mala para que espreitem lá para dentro, e encolhe os ombros quando se senta de novo ao volante para retomar a viagem. “É isto. Vivemos assim, agora.” E deitando o olho aos jovens armados das brigadas civis, desabafa: “Quem são estas pessoas todas? Sabe-se lá se são malucos ou não.” Não é falta de patriotismo, só preocupação.

Nas ruas de Odessa há quem ande a passear, gente que faz compras no supermercado, que dá uma volta com os cães no jardim e se senta a conversar e petiscar numa casa especializada em café e chá, com música a encher a sala. Há roupa a secar nas varandas dos prédios e eléctricos que circulam para os sítios do costume. Há lojas abertas como se nada fosse, porta com porta com outras que a guerra encerrou, com as montras protegidas por placas de contraplacado. Há acessos cortados por montes de sacos de areia camuflados, homens armados e ruas com arame farpado ou estruturas de metal a travar o acesso. O edifício do Teatro da Ópera e Ballet de Odessa só se vislumbra ao fundo de uma rua tapada com uma barreira de sacos de areia. O jovem de camuflado a quem perguntamos se não podemos passar, abre o rosto num sorriso e pega numa folha A4, onde alguém escreveu em inglês que lamenta, mas que o acesso não é permitido e que o responsável pelo contacto com a imprensa não está hoje disponível.

A poucos passos dali, uma enorme cruz vermelha marca a entrada do que é, habitualmente, um mercado de alimentação de Odessa. Hoje, o espaço funciona como um centro de recolha, armazenamento e distribuição de bens para os militares e as forças de defesa territorial da cidade. Vários voluntários distribuem-se entre enlatados e bolachas, produtos de limpeza e higiene, medicamentos e desinfectantes, além de uma pilha de sacos-cama logo à entrada. A oferta parece ser muita, mas não chega. “Temos grandes encomendas, sobretudo de roupa interior térmica, sacos-cama, comida.” Petro Oluchov é funcionário da câmara, mas agora está ali a coordenar o esforço dos voluntários. Como todos os serviços públicos, diz, o trabalho está praticamente todo concentrado no esforço de defesa.

Tal como tantos ucranianos, viu amigos partir e outros ficar para resistir. Ele próprio tem passado por diferentes fases desde que, há pouco mais de duas semanas, o mundo se virou de pernas para o ar. “Tive medo durante algum tempo, mas agora não”, conta. Com o impedimento de os homens entre os 18 e os 60 anos abandonarem o país, ficar parado simplesmente à espera de uma invasão não é opção. “Um amigo meu que é barbeiro reabriu o espaço ontem [sábado]. Não tem manicures nem esteticistas, porque elas fugiram, mas ele não pode sair. E também acredita que será muito difícil atacar Odessa.”

Foto Dmytro Kyryk, engenheiro de software, de 34 anos Miguel Manso

Se esta confiança é de faz-de-conta, isso não se sente em Otrada, onde há cantores de ópera a animar o esforço de pessoas como Dmytro Kyryk, um engenheiro de software de 34 anos que é dos poucos que não se mostra surpreendido com a invasão russa. “A guerra começou há oito anos. Sou da região de Donetsk, sei o que se passava lá. A questão é que vivíamos uma guerra fria”, conta, na praia onde dezenas de pessoas vão enchendo sacos de areia para juntar aos que já estão espalhados pela cidade, em barreiras de defesa.

Dmitro está ali quase desde o início da guerra. “Vim para ajudar, percebi que não podia continuar com a minha vida normal”, justifica. E a camaradagem diária que ali se sente, associada à sensação de estar a fazer algo pela defesa “da cidade e da família” também tem outra componente essencial. “É muito importante para o nosso estado mental”, afirma, ao mesmo tempo que reconhece que, desde o início da guerra, vive “num nível elevado de ansiedade, que não desaparece.”

Ajudar é também o objectivo de Andrii Kharlamov, agora que o palco habitual dos seus dias está fechado. “Mesmo depois da América nos dizer que isto podia acontece, não acreditámos, porque algo assim neste tempo, nestes dias, parecia impossível. Hoje ninguém está em segurança na Ucrânia. Somos uma família só e não podemos ficar quietos a ver como estão a sofrer as nossas crianças. Temos de fazer alguma coisa”, diz.

Foto Andrii Kharlamov e Viktoriia Bondarenko Miguel Manso

Ao seu lado, Viktoriia Bondarenko, 34 anos, é mais um dos rostos célebres da cidade. “Sou campeã da Ucrânia em triatlo e ciclismo de estrada”, conta ela, já depois de revelar que trabalha num dos mais importantes museus da cidade, o da Arte do Leste e do Oeste, também agora de portas fechadas. Além de passar por ali, Viktoriia tem procurado ajudar de outras maneiras e diz estar muito contente por ter participado na retirada da cidade de duas crianças de 7 e 11 anos, que estão já na Polónia, a estudar. Também ela, garante, não pensa em partir. “Nasci aqui, é a minha cidade. O meu coração pertence a Odessa e Odessa pertence à Ucrânia.”

Outra presença habitual por ali, nas últimas semanas, o actor Oleg Karpenko, de 50 anos, diz que a possibilidade de ajudar a defender a sua cidade, no meio de tanta gente ligada às artes e cidadãos anónimos, é “inspirador”. “Queremos ajudar, não podemos ficar quietos em casa”, afirma.

Quando a guerra rebentou, faltava apenas um dia para terminar as filmagens de uma curta-metragem que está também a realizar, sobre a emigração ucraniana para os Estados Unidos, no final do século XIX. “É um western, o primeiro western ucraniano. E estava 95% filmado”, lamenta. Agora, só lhe resta esperar e ir mostrando o teaser do filme por acabar, falado em inglês, para – desejava –, poder entrar mais facilmente no mercado internacional. Oleg Karpenko não desistiu de o conseguir. “Nunca pensei que algo tão grave fosse acontecer. Agora, é enfrentar a realidade. Estamos prontos para dar cabo deles. O império russo vai cair”, garante.