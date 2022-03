Subida de casos em vários países europeus: começou uma nova vaga?

O investigador Eric Topol, do Instituto Scripps, na Florida, que tem sido um grande disseminador de informação científica sobre a covid-19, não tem dúvidas: “Começou a próxima vaga de covid-19 na Europa”.

Topol mostra dois gráficos, com uma série de curvas ascendentes em vários países europeus, um de casos de infecção pelo coronavírus e o outro de hospitalizações em alguns dos países. Os indicadores de infecção estão a subir no Reino Unido, Irlanda, Países Baixos, Suíça, Itália ou Portugal; os de hospitalizações no Reino Unido, Irlanda, Países Baixos ou Suíça.

Em Portugal, um relatório do Instituto Superior Técnico dizia, na semana passada, que a pandemia está a “agravar-se de forma significativa” em Portugal, com o índice de transmissibilidade — R(t) — a subir para 1,09, o que poderá resultar numa sexta vaga de infecções.

Eric Topol escreveu há dias um artigo sobre o perigo de se achar que a pandemia estava terminada e de serem levantadas todas as medidas de prevenção. “Mas não esperava que a nova vaga se manifestasse tão cedo”, disse no Twitter.

A subida está a acontecer cerca de um mês depois de vários países europeus levantarem as maiores restrições ainda em vigor para dificultar a transmissão do vírus que provoca a covid-19, diz o professor da Universidade de Nova Iorque (CUNY) Bruce Y. Lee um artigo na revista Forbes.

Em meados de Fevereiro, a Alemanha anunciou um plano de duas fases de levantamento de restrições, a par com as vizinhas Áustria e Suíça. A segunda fase deveria acontecer a 20 de Março. Os Países Baixos também avançaram com levantamento de restrições, os bares e discotecas, por exemplo, voltaram aos horários normais.

Dias depois, no Reino Unido, o primeiro-ministro, Boris Johnson, disse que era preciso “viver com o vírus” e anunciou o fim de todas as restrições, do programa de testagem, e dos pagamentos do Estado a quem tivesse de se auto-isolar por estar infectado com o vírus.