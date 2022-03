Casos de covid-19 triplicam na China, que isola 17,5 milhões de pessoas em Shenzhen

Há casos em 21 das 30 províncias chinesas e o valor total de casos foi o maior de dois anos de pandemia. Hong Kong tem uma das maiores taxa de mortalidade por covid-19 do mundo, com uma média de mortes superior a 200 por dia.

A China continental respondeu este domingo a um aumento de casos de covid-19 no seu território com mais uma série de restrições: a cidade de Shenzhen, de 17,5 milhões de pessoas e sede de empresas como a Huawei, está em isolamento até ao próximo domingo, enquanto a população faz três rondas de testes depois de terem sido registados 60 casos (a China só considera casos sintomáticos). No território continental foram registados 1807 novos casos este domingo, o valor mais alto em dois anos de pandemia e mais do triplo do dia anterior.