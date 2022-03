Em Trás-os-Montes, o que vem da terra já não chega para o gado e as abelhas

Numa região habituada ao verde das suas serras e dos seus pastos nos Invernos de neve e chuva, as vacas, ovelhas, cabras e abelhas estão a ficar sem o que comer e beber. As forragens não medram, a água escasseia, as flores não têm néctar, depois de um mês em que mais de 60% do país estava em seca extrema. Resta recorrer às rações, uma solução não só cara mas também agora ameaçada pela guerra.