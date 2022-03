Freguesias querem um “impulso muito mais forte” na descentralização e acesso ao PT 2030

Entre sexta-feira e domingo, o pavilhão do Altice Forum, em Braga, encheu-se para dar voz às freguesias do país: além da reeleição de Jorge Veloso, o XVIII Congresso da Associação Nacional de Freguesias (Anafre) discutiu a transferência de competências dos municípios, o acesso a fundos comunitários, a reversão da ‘lei Relvas’ e a regionalização, num evento que contou, no último dia, com a presença das ministras Ana Abrunhosa e Alexandra Leitão.