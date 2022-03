No pequeno escritório da grande loja na Estefânia, Nuno Gama desenhou o regresso à elegância

Este domingo, às 15h, o criador de moda apresenta a colecção Clavícula, na 58.ª edição da ModaLisboa, no Hub Criativo do Beato. Para Nuno Gama, o desfile é sempre um “momento mágico”.

Quem passa pelo Jardim Cesário Verde, na Estefânia, em Lisboa, não consegue ficar indiferente à loja com mais de 260 metros quadrados. Na porta está escrito um dos nomes mais sonantes da moda portuguesa, Nuno Gama. O espaço, onde ao fundo se destaca a cruz, símbolo da marca, é a casa dos mais de 30 anos de carreira do criador. O anfitrião está no seu refúgio, o escritório, onde ultima os detalhes finais da colecção Clavícula, que dará a conhecer ao público, este domingo, na ModaLisboa, no Hub Criativo do Beato.