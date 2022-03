Ausentes em tantas histórias, com Turning Red, as mães confirmam um papel central no imaginário Disney

Há oito décadas, tantas quanto as de existência dos estúdios Disney, que os pais são descartados ou estão desaparecidos da história – desde Branca de Neve e os Sete Anões até sucessos mais recentes como Frozen .

A realizadora sino-canadiana Domee Shi recorda o que lhe dizia a mãe, de cada vez que ela regressava a casa, já adulta: “Oh, Domee, gostava que voltasses para dentro da minha barriga porque assim sabia sempre onde é que estavas.” Palavras doces, mas assustadoras para se dizerem a uma filha, confessa Domee Shi, rindo. “Eu queria compreender de onde vinha aquele sentimento.” e foi assim que a realizadora venceu um Óscar com Bao, em 2018, uma curta-metragem, onde conta a história de uma mãe que sofre do síndrome do ninho vazio.