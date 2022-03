A alegria da (in)compreensão

A ciência deu-nos vida e, mais do que isso, deu-nos vida com mais qualidade. Mas cada vez há mais quem insista em renegá-la.

Há poucas matérias em que me sinta tão ignorante como a Física, mas ainda assim decidi arriscar e ando há um par de dias às voltas com um artigo que, supostamente, me deveria fazer perceber tudo sobre o Bosão de Higgs. Só que eu leio, releio, sublinho, faço esquemas, recordo as aulas do secundário e desisto. Frustrada, é um facto, mas desisto. E percebo que há coisas que nunca vou conseguir entender, enquanto finjo conformar-me com isso.