Vitória de Guimarães vence Marítimo e recupera sexto lugar da I Liga

O Vitória de Guimarães somou neste domingo a segunda vitória seguida na I Liga, na visita ao Marítimo, por 1-0, e recuperou o sexto lugar da prova, em jogo da 26.ª jornada.

O francês Nicolás Janvier marcou o único golo do encontro, aos 82 minutos, permitindo à equipa minhota voltar à sexta posição, com 36 pontos, mais dois do que o Estoril Praia (34), sétimo, que no sábado tinha vencido o Portimonense (2-0).

Perante estes resultados, o Marítimo caiu para o oitavo posto, com 32 pontos, logo atrás dos estorilistas.