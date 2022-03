Rúben Amorim acredita que tudo pode acontecer na luta pelo título

Treinador do Sporting defende que nada está decidido no campeonato e que qualquer um dos três “grandes” pode sagrar-se campeão.

O treinador do Sporting considerou este domingo que os três “grandes” continuam na luta pelo título e remeteu as contas para o final da época. Em conferência de imprensa de antevisão da visita, esta segunda-feira (20h15, SPTV), ao Moreirense, Rúben Amorim insistiu que “tudo pode acontecer” até final da I Liga e lembrou que os últimos pontos perdidos por Sporting e FC Porto são a prova disso.

“Tudo é possível. O Benfica ainda pode ser campeão! O FC Porto pode ser campeão, o Sporting pode ser campeão e há que ganhar jogo a jogo”, apontou Rúben Amorim, em Alcochete.

O técnico rejeita pegar na “calculadora” e considera que “com o desenrolar do campeonato, torna-se sempre tudo mais difícil”, aguardando pelo final da época, sempre com o foco no próximo adversário.

“Não vale a pena estarmos a pensar, porque não sabemos o que vai acontecer nos jogos do FC Porto ou do Benfica ou do Braga. Portanto, é vencer o Moreirense, voltar para casa, preparar o próximo jogo e não fazer contas”.

Palhinha recuperou da lesão que o afastou dos últimos jogos, Pedro Gonçalves já tinha sido integrado durante a semana e Daniel Bragança também vai a Moreira de Cónegos, confirmou Amorim, reconhecendo que, com todos recuperados, a equipa fica mais forte.

“Vai ser muito competitivo durante a semana. Toda a gente vai querer jogar, o que aumenta a qualidade da equipa. E o que nós temos é de jogar bem, ganhar para, no fim, fazer as contas”, insistiu. “Do outro lado estará uma referência do Sporting, que agora é treinador do Moreirense e vai querer ganhar.

Por seu lado, Sá Pinto rejeitou a obrigação de se impor ao campeão nacional. “É apelar ao compromisso. Não temos responsabilidade nem pressão de vencer este jogo. Temos a necessidade de somar pontos, mas, face à valia do oponente, sabemos que a pressão do resultado está do lado do Sporting. Vamos acreditar que poderemos pontuar e trabalharemos nesse sentido”.

Sem vencer há quatro rondas, o Moreirense recebe um adversário que cedeu três empates nas últimas quatro temporadas em Moreira de Cónegos. Com os regressos de Paulinho e Fábio Pacheco, os minhotos têm o plantel na máxima força.

Sá Pinto reencontra o Sporting, onde foi jogador, director desportivo e treinador. “Se algo me fez vencer naquele clube foi a minha postura, vontade e dedicação, algo que me acompanha sempre. Seremos adversários durante 90 minutos. É como se estivesse alguém da minha família do outro lado”.