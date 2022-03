Roma evita derrota com penálti na compensação

A Roma perdeu mais algum terreno na corrida a um lugar na Liga dos Campeões da próxima temporada, ao não conseguir melhor do que um empate (1-1) no campo da Udinese na Série A italiana. Com este empate, que interrompeu uma série de três triunfos consecutivos, a formação orientada por José Mourinho já está a oito pontos do quarto classificado, a Juventus, e arrisca-se a perder mais posições nesta ronda que ainda não terminou.

Com o avançado português Beto de início, a Udinese chegou à vantagem aos 12’, com um golo de um defesa, o argentino Nahuel Molina. Os romanos bem tentaram chegar ao golo do empate e tiveram oportunidades para isso, mas só conseguiram nivelar o resultado para lá do tempo de compensação, com um penálti convertido por Pellegrini.

Enquanto a Roma luta para não se afastar do quarto lugar, o Nápoles vai-se mantendo na luta pelo título. Os napolitanos foram neste domingo a Verona derrotar o Hellas por 1-2, com dois golos do nigeriano Osimhen, um triunfo que os deixa temporariamente no segundo lugar, com 60 pontos, a três do líder AC Milan, mas podem perder a posição para o Inter Milão, que defronta o Torino neste domingo.