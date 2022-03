Rita Ferreira e Ana Rita Teixeira com terceiro ouro nos Mundiais de acrobática

Portugal, que conseguiu também uma medalha de prata enquanto equipa, fechou assim a participação com um total de sete medalhas, três das quais de ouro e quatro de prata.

O par composto por Rita Ferreira e Ana Rita Teixeira conquistou neste domingo a terceira medalha de ouro nos mundiais de ginástica acrobática, disputados em Baku, dos quais Portugal sai com um total de sete pódios.

Depois de terem conquistado o ouro nos exercícios de equilíbrio e de combinado, as portuguesas sagraram-se campeãs no exercício dinâmico, garantindo assim o primeiro lugar em todas as provas nas quais participaram.

As duas atletas conquistaram o quarto título mundial da carreira desportiva e terceiro da edição de 2022.

Na categoria de grupo feminino Bárbara Sequeira, Francisca Maia e Beatriz Carneiro conseguiram a melhor classificação de sempre em Mundiais, conseguindo dois títulos de vice-campeãs, enquanto em pares masculinos Bruno Ramalho e Fábio Beco conseguiram a prata na final de equilíbrio.

