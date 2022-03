Pocagar conquista Tirreno-Adriático pelo segundo ano seguido

O ciclista esloveno Tadej Pogacar (UAE Emirates) confirmou neste sábado a conquista do Tirreno-Adriático pelo segundo ano seguido, enquanto o português Nélson Oliveira (Movistar) terminou na 32.ª posição, após a sétima e última etapa.

Depois de no sábado ter vencido a sexta etapa, o esloveno tinha praticamente assegurado o triunfo na prova transalpina, que acabou por confirmar, ao terminar a derradeira “tirada” no 33.º posto, com o mesmo tempo do vencedor, o alemão Phil Bauhaus (Bahrain-Victorious).

Na classificação geral, Pogacar, vencedor das duas últimas edições da Volta a França, fechou com uma vantagem de 1m52s sobre o dinamarquês Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), segundo, e 2m33s face ao espanhol Mikel Landa (Bahrain-Victorious), terceiro.

O português Nélson Oliveira (Movistar) terminou a etapa no 77.º lugar e fechou a participação no Tirreno-Adriático no 32.º posto.