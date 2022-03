Inter falha aproximação ao líder

A Série A italiana continua a ser de desfecho imprevisível no que à luta pelo título diz respeito. Depois do triunfo do AC Milan no sábado, o Nápoles manteve o ritmo, ao vencer o Hellas Verona por 1-2, mas o Inter Milão deixou-se ficar para trás com um empate (1-1) em Turim frente ao Torino.

É verdade que os actuais campeões têm menos um jogo disputado que os dois rivais, mas os pontos que podem conquistar não chegam para atingir a liderança – o AC Milan segue na frente com 63 pontos, seguido do Nápoles, com 60 e Inter, com 59.

O “Toro” colocou-se em vantagem com um golo do central brasileiro Gleison aos 12’, na sequência de um canto. O Inter bem carregou em busca da resposta, mas o melhor que conseguiu foi empatar já em tempo de compensação, com um golo de Alexis Sanchez após passe de Dzeko.