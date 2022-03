Barcelona de pontaria afinada antes da Europa e do “clássico”

O título já será pouco mais do que uma miragem para o Barcelona nesta altura, mas isso não impende que a equipa de Xavi Hernández vá dando espectáculo no presente ao mesmo tempo que prepara o futuro.

Em Camp Nou, os “blaugrana” mostraram pontaria bem afinada, com um triunfo robusto sobre o Osasuna por 4-0 e que serve como bom lançamento para uma semana importante, com uma viagem a Istambul para defrontar o Galatasaray para a Liga Europa (0-0 na primeira mão). Depois terá uma deslocação a Madrid para o “clássico” com o Real.

Com um misto de experiência (Busquets, Alba, Alves e Aubameyang) e juventude (Pedri, Gavi, Dembélé e Ferran Torres), o Barça rapidamente chegou ao golo, aos 14’, num penálti convertido por Torres.

Pouco depois, aos 21’, o ex-City bisou na partida, após assistência de Dembélé, e, aos 27’, o francês cruzou para Aubameyang fazer o 3-0. Puig fechou a goleada já na segunda parte, aos 76’.