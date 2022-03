Palcos da semana

Lloyd Cole, desde sempre

É um dos maiores songwriters de sempre das Ilhas Britânicas. Já o ouvimos por cá de guitarra em mãos e canções intimistas a tiracolo, mas também a assumir uma veia electrónica investida em sintetizadores ou a fazer trio com Luís Fernandes e André Gonçalves no projecto Speaking of Chance. Agora, reencontramo-lo num equilibrismo entre esses universos, ensaiado no álbum Guesswork (2019). Estes concertos servem para o apresentar, mas também para vasculhar o baú dos clássicos que foi assinando, dos tempos dos Commotions ao caminho a solo – ou não fosse esta digressão intitulada From Rattlesnakes to Guesswork.

A Belle e a Monstra

Do terror ao erotismo, da ficção ao tom documental, de Leste a Oeste, para adultos ou bebés – todos os traços do cinema de animação tornam a encontrar poiso seguro na Monstra. A 21.ª edição do festival invade Lisboa com mais de 400 filmes (cerca de metade em competição), vindos de 46 países (entre eles, pela primeira vez, Egipto e Paquistão). Um dos pontos altos é a antestreia nacional de Flee - A Fuga, um docudrama de Jonas Poher Rasmussen sobre a história real de um afegão chegado à Dinamarca, a enfrentar a dupla discriminação por ser refugiado e gay. Já tem vários galardões no currículo e está nomeado para três Óscares. Outro momento marcante será a estreia mundial de To Put It Mildly, de Anri Kulev, no quadro de uma retrospectiva da produção da Bulgária, o país convidado, onde há 80 obras em cartaz. A Monstra será também a primeira tela portuguesa a assistir, logo na abertura, a Belle, o filme de Mamoru Hosoda que Cannes aplaudiu de pé durante 14 minutos. Entre outras atracções, o programa é também animado por dez exposições, bem como masterclasses, conversas e a infalível Monstrinha, com as suas sessões para famílias (bebés incluídos).

Um festival Compact

Saudades dos festivais (quase) à moda antiga? Da Maia vem uma proposta com celebração acrescida: o 25.º aniversário da Compact Records, a etiqueta de distribuição de música que Abílio Silva iniciou por paixão, “porque queria discos para a sua colecção e para as colecções de uns quantos amigos”, lê-se no comunicado. Ao palco, ao longo de três dias, vão sonoridades de dentro e fora de portas, com um aroma saudosista. The Human League, The Gift, Herman José e os DJ d’O Batô fazem a festa no primeiro dia do Maia Compact Records Fest. O segundo está entregue a Orchestral Manoeuvres in the Dark, UHF, Taxi e The Last Internationale. O terceiro fica nas mãos de dEUS, Editors, Mão Morta e The Legendary Tigerman.

Slavin: imagens da saudade

Em 1968, Neal Slavin era um jovem bolseiro em road trip por Portugal. Foi captando imagens desse país mergulhado no que descreveu como “desesperança”. Cerca de 50 anos depois, regressou “para fechar o trabalho que considera ser o mais importante da sua vida”, explica a nota de imprensa da exposição que está prestes a ser inaugurada em Gaia. Intitulada Portugal/Saudade, junta 100 trabalhos do fotógrafo norte-americano, metade produzidos nos tempos do Estado Novo, metade nesse reencontro recente com o país. A diferença, explica o autor (que estará presente na inauguração), “não está no preto e branco ou nas cores”, mas “na ausência de desespero e na materialização da saudade, essa essência das pessoas”. E também “na descoberta da minha própria saudade ao fim de 50 anos, o meu próprio sentimento pelas pessoas que tanto amava antes quanto agora”, completa. No âmbito da exposição, será também exibido o documentário que acaba de finalizar, Saudade: A Love Letter to Portugal.

Memórias de Pantera

Da colaboração entre Clara Andermatt e João Lucas – e do seu regresso à cultura cabo-verdiana – nasce “um espectáculo construído nas andanças da memória”, descrevem. Trata-se de uma homenagem a Orlando “Pantera” Barreto (1967-2001), músico lendário em cuja voz “pulsava Cabo Verde e as suas gentes”, artista que, “explorando as formas da tradição, fazia brotar uma poesia repleta de amor, perspicácia e assertividade”, sublinha a dupla de criadores. A ideia partiu da filha de Pantera, Darlene Barreto, e da pesquisa que tem feito sobre a vida e obra do pai. O resultado é uma peça em que “cada um dos intérpretes estabelece uma relação pessoal no relembrar da sua própria experiência”, devolvida numa “riqueza criativa que se converte no valor e no sentido desta homenagem”, anunciam. Conta com a participação da cantora Mayra Andrade e com José António Tenente como autor dos figurinos. Depois da estreia em Lisboa, entrará em digressão nacional.