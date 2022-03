Portugueses abrem a casa aos ucranianos: “Uma pessoa que perdeu tudo não mete medo. Mais medo tem ela” de nós

Um dia antes da guerra na Ucrânia começar, o marido virou-se para Jane e disse: “Precisamos de ir agora.” Era de manhã e ela estava a fazer o pequeno-almoço. A viverem em Odessa, Jane Ievhenia, de 32 anos, o marido, de 40, e a filha de seis meses foram abrigar-se numa zona nas montanhas. Estavam entre ir e ficar, fizeram e desfizeram malas. Acabaram por atravessar a fronteira em uma hora, numa altura em que ainda não havia filas nem restrições aos homens entre os 18 e os 60 anos para saírem do país por terem de combater.

Jane tinha posto algumas coisas soltas num daqueles sacos grandes de supermercado. “Trouxe tudo o que pude da minha filha”, incluindo um tapete de brincar, porque ela está a começar a gatinhar. “Falei com os meus amigos e com os meus pais. Toda a gente dizia para não entrarmos em pânico, para não irmos.”

Instalaram-se num hotel na Roménia ainda sem grande plano. De madrugada, o marido avisou-a: “A guerra começou.” Jane ligou para os pais a pedir-lhes que viessem também embora. Faz uma pausa porque se emocionou e continua. Os pais puseram-se então a caminho. A família tinha tido conversas sobre o potencial de conflito, guardaram uma reserva de gasolina por isso não precisaram de ficar horas à espera nas bombas, como tanta gente que vimos em imagens nesses dias. Isso não impediu que demorassem horas a atravessar a fronteira.

No quarto de hotel na Roménia, Jane e o marido começaram a pensar no que fazer. Ela tinha estado em Lisboa três anos antes para participar na Web Summit e pensou que era um bom lugar para se refugiarem. Encontrou um link no Instagram e foi parar a um grupo no Telegram, parte da rede que a ucraniana Kateryna Shepeliuk, de 31 anos, e o português David Carvalhão, 43, tinham criado para ajudar pessoas de várias maneiras, entre elas a virem para Portugal.

Escreveu uma mensagem a pedir ajuda para encontrar um sítio que não fosse tão caro quanto aqueles que tinha visto nos sites. Mas, de repente, várias pessoas começaram-lhes a oferecer sítio para dormir. “Fiquei chocada no bom sentido com tanta ajuda que recebemos.”

Entretanto, os pais de Jane e a irmã mais nova foram para Bucareste. Com 60 anos, o pai, Alexander, é comandante de navios numa companhia grega; a mãe, Tatiana, é doméstica e a irmã estudante de Linguística. Vieram de carro até Portugal. Deixaram o cão com uns amigos e as câmaras de vigilância apontadas à sua casa, uma moradia em Odessa a minutos do mar. Em Portugal, Alexander pega no telemóvel e mostra-nos a casa: “É do género desta”, aponta. Dias depois, encontraram-se todos em Caxias.

Ofertas e procuras nas redes sociais

Há duas semanas, logo no primeiro dia dos ataques, Vânia Marques, 43 anos, arquitecta, foi procurar forma de ajudar. Encontrou o site que se viria a tornar a plataforma We help Ukraine, feito por Kateryna e David com a ajuda de Hugo Sousa. Daí foi ter ao chat do Telegram e encontrou o pedido de Jane. Só que, entretanto, Jane já tinha encontrado quem lhe oferecesse casa, faltava habitação para os pais e a irmã. “Voluntariei-me para receber os pais e a irmã porque tenho uma casa livre em baixo”, conta Vânia Marques na sala da sua casa em Caxias.

Foto Jane veio primeiro com Milana e o marido (não está na foto) e depois recebeu os pais e a irmã. Vânia e Francesco receberam-nos Nuno Ferreira Santos

É aqui que os encontramos a todos: Jane, a filha, os pais e a irmã; e Vânia, o marido, Francesco Orsi, também arquitecto, e a filha de ano e meio. A família de Jane está agora no apartamento térreo. Com portas de vidro que dão para um jardim, partilham esta moradia recentemente remodelada. O marido de Jane entretanto voltou a Bucareste para ir buscar o carro. Vive numa ambiguidade: embora tenha conseguido sair antes da imposição da lei marcial, deixou lá os pais; questiona-se sobre se devia lutar pelo país, mas nunca pegou numa arma, conta a mulher.

Jane está sentada numa poltrona junto à janela da sala de Vânia, onde a filha de ano e meio vai brincando. Aqui não se ouve nada do que se passa no andar de baixo. “Nem dou por eles”, conta a portuguesa.

Quando ofereceu casa à família de Jane, Vânia não lhe perguntou nada. “Só mesmo se precisavam de ajuda para vir.” Mais tarde acrescenta: “Não vou mentir, quando ela me disse que era economista e o marido advogado senti-me mais segura. Mas acho que 99% das pessoas com quem falo são como a Jane. São pessoas que estudaram, sabem falar inglês e mexer-se nas redes sociais”, afirma.

Nos primeiros dias dizia: ‘acho que estou a ficar maluca, parece que está a acontecer comigo ou com a minha família’. Estou a sentir demais. Então tento fazer pelas pessoas o que gostava que fizessem por mim se tivesse nesta situação tão difícil Vânia Marques

A família de Vânia fez-lhe várias perguntas, nomeadamente sobre quanto tempo iam ficar. “Não estou preocupada com isso agora.”

Com flexibilidade de horários, o casal trabalha em conjunto, mas Vânia tem ocupado muito tempo a ajudar pessoas através desse grupo. “Não consigo ver as notícias sem chorar do princípio ao fim. Ligo o telejornal e fico logo motivada para ajudar mais pessoas”, diz, comovida. “Nos primeiros dias dizia: ‘acho que estou a ficar maluca, parece que está a acontecer comigo ou com a minha família’. Estou a sentir demais. Então tento fazer pelas pessoas o que gostava que fizessem por mim se tivesse nesta situação tão difícil.” Entre ela e a família juntaram dinheiro para trazer mais cinco pessoas, duas mulheres e três crianças.

Neste momento Jane e a família estão a tratar de documentos, a regularizar a sua situação. Ainda não sabem o que irão fazer. Masha, a irmã de Jane, estava a tirar o mestrado em Linguística (Inglês e Alemão) para ser tradutora ou professora e tem expectativa de conseguir voltar à Ucrânia para o terminar. Jane diz que a toda a hora estão a monitorizar as notícias. Não querem propriamente viver noutro país. “Mas se formos forçados escolhemos Portugal, as pessoas aqui são tão simpáticas. Queremos viver numa atmosfera de paz, de bom clima e onde toda a gente se ajuda.” O marido tem medo que a situação se torne como na Síria: um conflito que não acaba.

Francesco Orsi vai tomando conta da filha e intervindo de vez em quando na conversa: “Acho que esta guerra é particularmente próxima. Sentimos que são tão similares, são como nós. A Ucrânia é um país dinâmico, as pessoas jovens estão muito familiarizadas com a Internet, com as novas tendências. Este mundo digital aproximou-nos.”

Vânia Marques reconhece: “É muito hipócrita não tratarmos outras guerras como estamos a tratar esta. Mas identificamo-nos, sentimos que são os nossos valores. Por isso acho que as pessoas se mobilizaram.” E porque não se mobilizaram assim noutros conflitos? “Sinceramente, quando vemos estas imagens vemos as crianças com a mochila da Peppa Pig que a nossa filha tem e olhamos para eles e visualmente parecem-nos nós. Eu própria, com vergonha, digo que não me movi nada e guerra é guerra e pessoas são pessoas - devíamos ter-nos movido mais” noutras guerras, afirma Vânia. Independentemente de tudo, sente que há uma diferença, por exemplo, em relação à Síria: “São as redes sociais e os telemóveis: as imagens que hoje recebemos nas redes sociais fazem parecer a guerra da Síria dos velhos tempos.”

Sinceramente, quando vemos estas imagens vemos as crianças com a mochila da Peppa Pig que a nossa filha tem e olhamos para eles e visualmente parecem-nos nós. Eu própria, com vergonha, digo que não me movi nada e guerra é guerra e pessoas são pessoas - devíamos ter-nos movido mais noutras guerras Vânia Marques

Francesco comenta: “O Presidente Zelenskii foi o primeiro a gerir esta guerra de forma tão mediática, a maneira que ele tinha de fazer resistência foi apelar ao ocidente e fez bem.”

Vânia Marques vai entretendo a família, falando com Jane e com o PÚBLICO e respondendo a mensagens e telefonemas no telemóvel relacionadas com a ajuda à Ucrânia. Muita gente oferece-se para acolher crianças mas falta quem queira acolher pessoas mais velhas, nota - são também os que têm mais dificuldade em aceder a redes sociais onde as ajudas se multiplicam.

Há também carência de transportes, esse foi um dos grandes problemas identificados por voluntários como ela. Começaram a ser organizados voos humanitários pelas entidades oficiais, algumas autarquias como Cascais e Braga organizaram operações de resgate, mas mesmo assim os pedidos não param, até porque as chegadas também não: sexta-feira à noite os pedidos de protecção concedidos pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) chegavam aos 6178, quase três vezes mais do que na segunda-feira. A necessidade de informação é tanta e estava tão dispersa que o próprio Governo decidiu criar uma plataforma.

As mulheres que este casal de arquitectos estava a ajudar a vir enviam uma mensagem a avisar que fizeram check-in em Bruxelas. A lista de coisas que uma das crianças de 11 anos desejava fazer quando chegasse a Portugal incluía ver o mar, fazer um castelo na areia, e andar na rua sem ter medo das bombas.

50 horas para passar a fronteira

Entra-se subindo as escadas exteriores de uma moradia em Loures; cá fora há um espaço ajardinado. A mesa foi posta com chá, bolos, pão, queijo e presunto. Vera Lúcia Alves, a anfitriã portuguesa, recebe-nos em sua casa, onde está Anna e Daryna.

Anna Kotova fala português fluentemente. Aos 20 anos, a tirar a licenciatura em Português em Kiev, decidiu fugir a 25 de Fevereiro, trazendo as coisas mais importantes que tinha na residência de estudantes. No ano lectivo passado Anna estudou na Faculdade de Letras de Lisboa através de uma bolsa do Instituto Camões; o plano era regressar este Setembro para fazer mestrado. Com um namorado português, filho de Vera Alves, a escolha do país onde se refugiar não foi difícil. Difícil foi a viagem até Loures, onde está agora a viver, com outra estudante ucraniana que entretanto chegou via Hungria, Darina Tolochoko, de 19 anos.

Foto Darina (à esquerda) e Anna (à direita) são as duas estudantes que Vera Alves acolheu em casa Daniel Rocha

Natural de uma cidade a cerca de 200 quilómetros de Kiev, Anna partiu dali em direcção à fronteira com a Polónia no carro de um casal amigo da família que ofereceu o único lugar que tinha disponível ao lado dos dois filhos. Foram 600 quilómetros e 50 horas até passar para o outro lado. “Fomos por caminhos não muito normais, havia vários checkpoints, a pedir para baixarmos os vidros e ver quem ia. Chegámos a Shehini às 5h e ficámos parados duas horas numa fila que não andava. Alguns taxistas que levavam pessoas e iam buscar outras disseram-nos que não valia a pena ficarmos e que deveríamos pegar nas crianças e nas malas e ir a pé.” Por causa dos filhos, a família teve que continuar no carro. Mas disse-lhe: “Tu não dependes de nós, vai.”

Anna fez-se à estrada com as malas e com frio. Carregada, quase não fez paragens ao longo de umas sete horas de caminho a pé. Ia falando com outras pessoas na mesma situação. Algumas voltavam para trás. Quando chegou a Shehini deparou-se com uma fila de gente à espera de atravessar a fronteira e que avançava muito lentamente em direcção ao que chama de “grades sagradas”. Era lá, conta, que “todos queriam chegar” mas abriam muito devagar e de forma espaçada. “As pessoas estavam todas com stress. Ninguém podia sair da fila para comer ou ir à casa de banho, depois refilavam a dizer aos outros ‘vai para trás da fila’.” Tinha na mochila umas conservas, um chocolate e a água servia apenas para molhar os lábios para não ter de ir à casa de banho. “Nem me sentava, só queria chegar às grades.”

Acho que perdi os sentidos, por causa da falta de sono e de comida. Na minha mente tinha passado a fronteira. Mas qual foi a minha desilusão quando percebi que afinal estava na Ucrânia. Vi de novo uma publicidade que tinha visto mil e uma vezes, e percebi que estava, pela terceira vez, na mesma fila Anna Kotova

O tempo e a sequência de acontecimentos baralharam-se na memória. A determinada altura, Anna só se lembra de, já de madrugada, olhar à volta e ver uma camioneta que lhe pareceu vazia achando que poderia entrar nela e atravessar a fronteira. Saiu da fila, mas afinal a camioneta ia cheia. “Era uma da manhã, tinha saído da fila, não sabia o que fazer.”

Entretanto, o namorado, os pais dele e o professor do Instituto Camões, Henrique Amaro, estavam a tentar ajudar a partir de Portugal. Montaram aquilo a que Vera Lúcia Alves chama de quartel-general e iam tentando perceber onde estava Anna e como orientá-la a partir do que conseguiam recolher nas notícias. Passou algum tempo sem saberem dela. “Ficámos muito aflitos quando disse que estava na fronteira e depois passaram horas de silêncio”, conta Vera Alves. Além de racionar a comida e água, Anna estava também a racionar a bateria do telemóvel pois não havia onde o recarregar.

Depois de ter saído da fila, Anna voltou a entrar a meio. Entre as 1h e as 8h não sabe exactamente o que aconteceu. “Acho que perdi os sentidos, por causa da falta de sono e de comida. Na minha mente tinha passado a fronteira. Mas qual foi a minha desilusão quando percebi que afinal estava na Ucrânia. Vi de novo uma publicidade que tinha visto mil e uma vezes, e percebi que estava, pela terceira vez, na mesma fila.”

Recorda-se de ter chegado a uma espécie de quadrado que parecia a antecâmara para passar a fronteira; ali instalou-se a confusão com agressões e protestos de quem não estava a conseguir passar. “Foi uma noite muito violenta, levaram-nos para um centro de refugiados e eu voluntariei-me para ajudar as pessoas a dar roupa quente, comida, a orientar. Fiquei lá o dia todo.”

Quando começou a ficar com hipotermia regressou à fila para passar a fronteira, o que finalmente aconteceu. Do plano desenhado em Portugal fazia parte outro professor de português, que a esperava na Polónia. Vera Alves e o marido puseram-se então no avião e foram buscá-la depois de Anna descansar, tomar banho, recarregar baterias. Chegaram a Lisboa a 2 de Março.

Nunca cá tinha estado. Mas decidi com base nas coisas que li e no que as pessoas diziam sobre os portugueses: pessoas de mente aberta, calorosas, e um lugar seguro – um dos países mais seguros do mundo Irina Vozniak

Com Darina a saída foi muito mais simples e rápida. A viagem da Ucrânia para a Hungria deu-se numa altura em que havia pouca gente a escolher aquela via e demorou “uns 20 minutos para passar a fronteira”. Darina ficou em Budapeste com uns familiares até apanhar um avião para Lisboa. Também para ela, que está no terceiro ano da licenciatura em português, a escolha de Portugal foi natural.

Neste momento o problema é que nenhuma tem diploma do curso concluído. Vera Alves estava a fazer contactos para perceber como é que as duas poderiam voltar às aulas. Segundo o Governo, a Agência Erasmus+ está a coordenar acções para facilitar o acolhimento de estudantes ucranianos - foi já lançado um grupo de trabalho para tal.

Darina quer ficar e arranjar trabalho, enquanto estuda. “Na Ucrânia não há nada para fazer agora e quando a guerra acabar também não vai haver trabalho.” Querem algo ligado a tradução. “Somos futuras tradutoras”, dizem. Por enquanto, ainda estão coladas aos telemóveis em contacto com os pais e a ver as notícias. “É muito difícil viver aqui, fingir que tenho uma vida superfantástica e eles lá. Não me deixa ficar descansada”, afirma Anna. Darina fala todos os dias com os pais mais do que uma vez. “Quando acordo é a primeira coisa que faço. É preocupante, é horrível. Disseram que não iam atingir os civis mas não é verdade.”

Vera Alves, 57 anos, guia-intérprete, tem tido falta de trabalho desde a pandemia, mas quer continuar a ajudar os ucranianos, como tem feito desde há alguns anos. “É uma situação desesperada, alguém sair de sua casa com pouco e passar por todas as situações traumáticas, estar num país diferente onde não se fala a língua.”

Sobre a diferença na motivação em ajudar neste conflito e noutros evoca a relação de amizade do filho com o professor de Anna e Darina, que ajudou a fazer a ponte. “Se calhar também teria essa disponibilidade de ajudar pessoas de outros países, não tinha era os contactos”, explica.

No final da conversa saem todas para almoçar: as duas estudantes, Vera Alves e a sua mãe. “Vamos almoçar só as mulheres, é dia mulher.”

Perder tudo

Para chegar a casa de Sofia Romão, na Praia das Maçãs (Sintra), há grande probabilidade de o GPS mandar por um caminho em terra batida. A moradia fica no meio de um pinhal e a rota não é directa. Sofia Romão abre o portão sorridente. Na sala passam três gatos, a televisão está em pausa e a mala de Irina Vozniak ​semiaberta: ela chegou no sábado, a mala mais de três dias depois.

Foto Iryna foi acolhida por Sofia. Ofereceu-se para fazer limpezas, mas Sofia disse "nem pensar" Nuno Ferreira Santos

Aos 40 anos, Irina Vozniak vivia em Dnepropetrovsk, no centro da Ucrânia, onde geria uma empresa de segurança com um amigo. A guerra, porém, não é novidade na sua vida. Há oito anos teve que sair de Donbass quando a cidade foi tomada pelos russos. Nessa altura experimentou o que era não ter água, nem comida para comprar.

Viu pessoas que antes se definiam como ucranianas a dizerem-se russas, “a venderem-se”, conta. “Toda a gente tinha uma arma, era muito perigoso.” Foi primeiro para a Crimeia, entretanto anexada pela Rússia, seguiu depois para Moscovo para viver com uns tios até regressar de novo à Ucrânia. Há um par de meses tinha decidido que iria imigrar para Portugal. Percebeu que a situação na Ucrânia estava a piorar. Marcou bilhete de avião para dia 28 de Fevereiro e reservou um apartamento em Alfama. “Nunca cá tinha estado. Mas decidi com base nas coisas que li e no que as pessoas diziam sobre os portugueses: pessoas de mente aberta, calorosas, e um lugar seguro – um dos países mais seguros do mundo.”

Não dormia há três dias; nunca tinha estado numa situação assim. Os meus planos estavam todos a falhar. Chorei e chorei no comboio, percebi que estava com trauma e que a minha situação psicológica não era boa Irina Vozniak

Na Ucrânia há muita homofobia, queixa-se. “Sou uma pessoa simples; para mim o que é importante é ser livre e estar segura.”

As datas da vinda para Portugal acabaram por se alterar apenas ligeiramente, mas o caminho para cá chegar foi bastante mais complexo. Da viagem de avião que foi cancelada não conseguiu reaver nada até agora, a companhia húngara Wizz Air não responde; do apartamento em Alfama só lhe restituíram o dinheiro na sexta-feira, depois de o PÚBLICO ligar ao proprietário.

Irina saiu de comboio da cidade onde vivia com o mais básico na mala; foi para Lviv e de lá para Przemysl, na Polónia, até chegar a Cracóvia, onde apanhou o avião para Paris e depois para Lisboa. Dito assim parece uma linha direita mas foram muitas horas de angústia sem encontrar alguém que percebesse exactamente o que se estava a passar e lhe indicasse onde se dirigir; esteve horas à espera com incontáveis tentativas para apanhar transporte. Quando chegou a Cracóvia estava de tal forma cansada que decidiu ficar num hotel uns dias, tomar banho e dormir. “Não dormia há três dias; nunca tinha estado numa situação assim. Os meus planos estavam todos a falhar. Chorei e chorei no comboio, percebi que estava com trauma e que a minha situação psicológica não era boa.”

É uma pessoa muito agradável. A primeira coisa que disse quando chegou foi: ‘quero limpar, para ajudar’. Eu disse: ‘Nem penses, vai mas é tomar um duche e a descansar’. E bebemos um vinho! Sofia Romão

Quando ganhou forças para sair de Cracóvia tentou comprar bilhetes mas foi difícil; os preços estavam a subir rapidamente. Acabou por ter ajuda de um funcionário e pagar 450 dólares de bilhete para Lisboa, com paragem em França. Mas logo ali começaram os problemas com a mala: teve que tirar dois quilos para poder embarcar. “Uma pessoa está a perder tudo e ainda tem que tirar dois quilos, eu não percebo isto, é tão ridículo”, comenta Sofia Romão, a anfitriã. Em Paris foi obrigada a pagar de novo a bagagem. E, no final, chegou a Portugal sem nada porque a mala ficou perdida até terça-feira.

Quando estava em Paris, Irina começou a fazer pesquisas e encontrou um grupo no Instagram que a levaria a Sofia Romão, de 53 anos, portuguesa que viveu em Palma de Maiorca até há quatro anos. Com quatro filhas, duas delas a viverem com ela, dona de uma agência imobiliária, Sofia Romão diz que há anos que ajuda pessoas por isso quando a guerra estalou foi natural voluntariar-se. Entrou num grupo e tentou perceber o que se estava a oferecer. “Vi que havia muita gente a querer fazer negócio com quem estava a chegar, cobrando comissões (por arrendamento de casas). Então decidi fazer o meu grupo. A Irina ia chegar no dia seguinte e eu fui buscá-la.” A Sofia os amigos perguntavam se tinha medo. “Eu respondia: ‘Não pode ser uma pessoa que perdeu tudo que mete medo. Mais medo tem ela’.”

Por estes dias foram ver Sintra, já trataram dos documentos do SEF, o mais importante para iniciar a sua vida. Irina quer ficar em Lisboa, até porque dali seria muito difícil movimentar-se sem carro. Sofia Romão conseguiu que ficasse uns tempos numa residência de freiras no Campo Pequeno – ainda estão a decidir quando será a mudança.

Com o curso de Psicologia e uma paixão pela música e pelas artes, a prioridade de Irina é arranjar trabalho que lhe dê dinheiro, qualquer coisa serve, diz: está pronta para trabalhar num supermercado. O plano é aprender português e viver junto de portugueses. “É melhor para nos integrarmos.”

Desde que chegou que tem estado em festa em casa de Sofia. “Pensava que ia levar muito tempo a voltar ao normal, mas esta mulher traz-me à vida real de forma muito rápida”, comenta a rir. “Leva-me a todo o lado, de carro, sempre simpática, só posso dizer ‘wow’.” Diz ser “uma pessoa simples”: “Para mim o que é importante é ser livre e estar segura.”

Sofia fala de Iryna de forma entusiasmada: parece que se conhecem há anos. “É uma pessoa muito agradável. A primeira coisa que disse quando chegou foi: ‘quero limpar, para ajudar’. Eu disse: ‘Nem penses, vai mas é tomar um duche e a descansar’. E bebemos um vinho!”, ri-se.

Voltamos a fazer a mesma pergunta a Sofia Romão que fizemos a Vânia e a Vera. A mobilização nesta guerra é diferente? Porquê? “Sou uma pessoa de partilha. Mas as pessoas são racistas”, afirma. Da sua parte, explica: “Não me mobilizei antes porque não existiam grupos, não sabia onde ir. Não encontrei forma de chegar às pessoas. Eu não tenho medo das pessoas”.