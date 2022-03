11 de Março de 1975

Faz 47 anos a tentativa de golpe de Estado desencadeado por forças fascistas comandadas pelo general António de Spínola (AS) e com o apoio das forças de direita e extrema-direita MDLP com o objectivo de recuperarem o regime ditatorial de Salazar/Caetano, foram derrotados e AS e alguns oficiais fugiram para Espanha após o golpe ter fracassado,

Golpe que, custaria a vida ao soldado do RAL 1 Joaquim Carvalho Luís, metralhado pelos aviões golpistas. É bom ter memória, para que a direita e a extrema-direita portuguesa que nunca celebram o 25 de Abril mas, sim gostam muito de evocar e festejar o 25 de Novembro de 1975 não se esqueçam do 11 de Março de 1975 e dos objectivos que pretendiam alcançar com o golpe se o mesmo fosse concretizado.

Daniel Marques Simões, St.º António da Charneca

A NATO, os EUA e a guerra

A invasão da Ucrânia pela Rússia nāo tem desculpa possível, mas tem uma explicação. Ao ler as pertinentes e lúcidas observações de Boaventura Sousa Santos em “Para uma autocrítica da Europa” (PÚBLICO de 10 de Março), não posso deixar de referir John Mearsheimer, prof. catedrático de Relações Internacionais (Universidade de Chicago) para o qual o grande responsável pela actual situação de guerra na Ucrânia são os EUA, devido à política expansionista da NATO, organização liderada pelos EUA. Acresce que, desde 2004, os EUA têm vindo a dar armamento à Ucrânia ao ritmo de 418 milhões de euros anuais, e desde a anexação da Crimeia pela Rússia em 2014, já deram outros $2,7 mil milhões, tratando a Ucrânia como se (já) fosse um país da NATO. Na realidade, a Ucrânia estava a tornar-se um “de facto” país da NATO. Esta situação no terreno foi vista pela Rússia como uma ameaça existencial. Do mesmo modo que em 1962 os EUA não toleraram, e bem, armas do Pacto de Varsóvia em Cuba, a Rússia não podia tolerar a NATO à sua porta. O expansionismo da NATO, com as inerentes necessidades de armamento, não pode estar dissociado do poderosíssimo lobby da indústria de armamento dos EUA, o poderosíssimo “military industrial complex” que, a meu ver e em grande medida, determina a política externa dos EUA.

Ronald Silley, Canadá

Guerra na Ucrânia

É devastador para todos nós as imagens que nos chegam da guerra na Ucrânia. Apesar disso, não é seguro que tudo o que vemos desta guerra seja verdadeiro. À guerra das armas junta-se sempre a “guerra” da propaganda. Nesta “guerra” da propaganda, o inimigo é muito mau, só provoca atrocidades, é a encarnação do diabo; o inimigo sofre muitas perdas em homens e material de guerra; a nossa causa é humana e é justa. Mas será mesmo assim? Não sabemos porque nesta aldeia global os de cá cortaram-nos o acesso ao que se diz e escreve do outro lado, ou melhor, temos acesso a algumas frases dos dirigentes do outro lado. Assim esta aldeia global, é muito parcial nas visões do mundo, ou não será?

Mário Pires Miguel, Reboleira

A escrita que devia ser bem escrita

Cada vez mais, nas televisões, nos jornais e nos mais diversos meios e suportes, vejo pessoas com particular responsabilidade cometerem erros de português que (me) fazem impressão.

Creio que a escola tem aqui enorme responsabilidade. Pego nos manuais de ensino que uso e espanto-me com páginas repletas de mapas conceptuais (caixas com termos unidas por linhas, cuja utilidade, a meu ver, se restringe a esquemas razoavelmente pequenos e claros); os exames e testes quase só com perguntas de opção (de letras ou cruzinhas), que tenho de imitar; a profusão de jogos “pedagógicos” que não exigem escrita; etc. Não admira que sejam poucos os alunos que gostam de escrever. E não são muitos os que o fazem escorreitamente, na nossa bela língua. Para mim são perdas de consequências mal medidas.

Depois há as confusões trazidas pelo chamado “acordo ortográfico” (de quem, com quem e em nome de quem?), que muitos usam numas palavras e noutras não no mesmo texto (como também me acontece, por estar obrigado ao seu cumprimento, enquanto professor). E há ainda novas posições sobre a “igualdade de género”, que, tomada à letra, aumenta inutilmente o número de palavras num texto, sem lhe acrescentar clareza ou elegância. O mal maior é que (me) parece que quase ninguém se importa (muito) com isto.

A nossa pátria não é a língua portuguesa bem escrita.

José Batista d’Ascenção, Braga