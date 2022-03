O abraço europeu

Quando ouço uma romena ou um ucraniano ou um moldavo a falar português, sinto a nossa língua a crescer.

Quando são os romenos, então, penso que é um português particularmente correcto a falar, com as consoantes muito bem pronunciadas e uma entoação com a cantilena de Elvas - como se um alentejano, nas horas vagas, tivesse sido convertido em coimbrão. Até alguém me sussurrar, com admiração: “é romena...”

Quando leio a reportagem de Renata Monteiro aqui no PÚBLICO, sinto a nossa língua a andar. O título diz muito: “Kateryna é ucraniana, estuda na Polónia e fala português. Ajudou a guiar 135 pessoas para Portugal”.

Quando abraçamos os ucranianos, que estão na outra ponta da União Europeia (porque é a Rússia que está na outra ponta da Europa), estamos também a abraçar todos os países de permeio. Abraçando o mais longínquo, que ainda não faz parte da União Europeia mas vai fazer, estamos a abraçar todos os países mais próximos. Mais ou menos vizinhos, tanto faz.

O imenso valor que a Ucrânia dá à União Europeia - um valor prático, de vida ou de morte, de protecção cultural e militar - ajudou os países cansados e descrentes que já estão na União Europeia a dar um bocadinho mais de valor àquilo que os ucranianos tanto ambicionam.

O entusiasmo contagia. Mas não é só isso. Outra pessoa querer o que nós temos faz-nos olhar de outra maneira para essa coisa.

Aprender uma língua e falá-la bem é a maior prova de amor que uma língua pode receber.

Foi a maneira como a Ucrânia rejeitou a Rússia que precipitou a invasão. Foi a maneira como a Ucrânia se virou para ocidente, virando as costas à Rússia.

Tanto mal que se disse da Polónia! E agora? Agora é um abraço.

O olhar ucraniano não se limita a pedir socorro. Também salva.