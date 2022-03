Nunca está de acordo com o seu companheiro sobre a educação dos seus filhos? Algumas dicas

Já sentiu como se estivesse a educar os seus filhos sozinho? Katie Smith, psicóloga clínica, diz que é comum os pais terem perspectivas opostas de como educar as crianças. “Não há duas pessoas que pensem exactamente da mesma maneira.” O problema é quando o conflito se centra em quem está certo ou errado e não na questão que os fez divergir, aponta. De acordo com a psicóloga Supatra Tovar, essa é exactamente a mentalidade que pode levar os pais a uma divisão ainda maior. “Se não houver comunicação e as diferenças não forem controladass, o conflito pode tornar-se tão grave que pode levar à separação ou divórcio”, alerta.