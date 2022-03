O México é uma festa: diário de uma roadtrip

Da fervilhante Cidade do México ao Parque Nacional de Chacahua. Da apaixonante Oaxaca até Acapulco. Foram quase 2000km de uma roadtrip alucinante. A loucura de uma metrópole com 20 milhões de habitantes, as praias paradisíacas, a cultura milenar, a exuberância da fauna e da flora, a passagem por zonas controladas pelo narcotráfico: o México impressiona, esmaga e abana. Com muita cor, muitos sabores, muitos cheiros, muita aventura. No México, é tudo muito.