Agora é oficial: Cristiano Ronaldo é o melhor goleador de sempre

Com os três que marcou no triunfo do United sobre o Tottenham, o avançado português chegou aos 807 golos, ultrapassando os 805 de Josef Bican.

Já se sabe que cada jogo em que Cristiano Ronaldo pode dar um recorde, e foi o que aconteceu neste sábado no triunfo do Manchester United sobre o Tottenham por 3-2. CR7 marcou os três golos dos “red devils” e tornou-se no maior goleador de sempre do futebol em competições mundiais, com 807, ultrapassando os 805 de Josef Bican, um avançado nascido na Áustria que foi um dos melhores do futebol europeu entre os 1930 e 1950.

Nesta estatística estão contabilizados os golos marcados em clubes e selecções enquanto sénior e, nestas condições ninguém marcou mais que CR7, que está em actividade desde 2002: Sporting (5), Real Madrid (450), Juventus (101), Manchester United (136) e selecção portuguesa (115). Nesta época de regresso ao United, foi o primeiro “hat-trick” de CR7, ele que não tem tido propriamente uma temporada ao seu nível habitual. Ainda assim, com estes três golos, Ronaldo já leva 18 marcados em 2021-22, bem melhor, por exemplo, do que Messi (apenas sete).

Numa altura em que a sua dedicação ao United estava a ser questionada (não esteve no derby com o City e nem acompanhou os seus colegas), Ronaldo regressou a Old Trafford e começou desde cedo a provar (como se fosse preciso) o seu valor, logo aos 12’, com um magnífico remate de fora da área que não deu quaisquer hipóteses a Lloris.

Os londrinos reagiram bem à desvantagem e, aos 35’, chegaram ao empate, com um penálti convertido por Harry Kane, após braço na bola de Alex Telles na área do United. Mas a equipa de Ralf Rangnick voltou a beneficiar do efeito Ronaldo ainda antes do intervalo. Aos 38’, após uma jogada de Sancho pela direita, Ronaldo encaminhou a bola para a baliza dos “spurs” e para o 2-1.

O Tottenham voltou a nivelar o marcador aos 72’, com Harry Maguire a marcar na própria baliza, mas, aos 81’, CR7 voltou a ser o salvador dos “red devils”, com um poderoso e certeiro remate de cabeça após canto de Telles. Três golos para Ronaldo, que ainda só tinha um marcado em 2022. Saiu poucos minutos depois para a ovação de Old Trafford, incluindo de Alex Ferguson, o treinador que teve a visão de o contratar quando ninguém sabia quem ele era.