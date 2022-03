Mais uma medalha de ouro para Portugal na ginástica acrobática

O par português do Acro Clube da Maia terá a possibilidade, no domingo, de conquistar um terceiro ouro, vencendo o exercício dinâmico.

Rita Ferreira e Rita Teixeira continuam em grande nos Mundiais de ginástica acrobática e conquistaram neste sábado mais uma medalha de ouro na competição que decorre no Azerbaijão.

A dupla portuguesa - que pode conhecer melhor neste artigo do PÚBLICO - já tinha arrebatado o ouro no exercício combinado e conquistaram agora novo primeiro lugar, desta feita na prova de equilíbrio. Rita Ferreira e Rita Teixeira somaram 28.850 pontos, superando o par dos Estados Unidos (27.350) e do Cazaquistão (27.050).

??Mais uma ?? Não contentes com a medalha de ouro de ontem, as Rita’s fazem soar uma vez mais a “Portuguesa” ???? Máximo!!! #Ginastica @gymnastics @SantaCasaJogos pic.twitter.com/WtMBWIz08k — Ginástica Portugal (@FGP_Ginastica) March 12, 2022

Em Baku, as ginastas do Acro Clube da Maia terão a possibilidade, no domingo, de conquistarem um terceiro ouro no exercício dinâmico.