Benfica afasta Sporting da Taça de Portugal de hóquei

O Benfica apurou-se neste sábado para as meias-finais da Taça de Portugal de hóquei em patins. A equipa “encarnada” foi a mais forte no derby lisboeta frente ao Sporting, triunfando por 4-1 no pavilhão da Luz.

O grande destaque da partida foi Carlos Nicolia, com dois golos, ajudando o Benfica a chegar a uma fase na qual também já está o FC Porto – bateu o Oeiras por 7-3 igualmente neste sábado.

Nas meias-finais está também a Oliveirense, que superou a Juventude de Viana por 2-0. Falta apenas conhecer o vencedor do Valença-Óquei de Barcelos, agendado para as 21h30.