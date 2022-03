Bayern Munique de ressaca após goleada

Bávaros empatam no terreno do Hoffenheim. Já são quatro pontos perdidos em duas jornadas na Bundesliga.

O Bayern Munique voltou neste sábado a perder pontos na Bundesliga pelo segundo jogo consecutivo. Depois do empate em casa frente ao Bayer Leverkusen (1-1), a formação bávara obteve um resultado idêntico no campo do Hoffenheim.

Com oito jornadas ainda por disputar na Bundesliga, a vantagem do Bayern é de agora dez pontos em relação ao Borussia Dortmund, que tem menos dois jogos disputados e pode reduzir essa diferença para apenas quatro pontos – defronta neste domingo o Arminia Bielefeld e, a meio da próxima semana, vai a Mainz, sabendo que terá um confronto com o Bayern na 31.ª ronda.

Toda a pontaria que o Bayern teve na segunda mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões frente ao RB Salzburgo (7-1) não apareceu em Hoffenheim, apesar do domínio e das múltiplas oportunidades de golo criadas. Foi a equipa da casa a colocar-se em vantagem aos 36’, com um golo do austríaco Baumgartner, mas o Bayern conseguiu empatar na última jogada da primeira parte, com um cabeceamento poderoso e indefensável de Robert Lewandowski após canto de Kimmich.

A formação orientada por Julian Nagelsmann intensificou a pressão na segunda parte, foi fazendo o cerco à equipa da casa, mas não voltou a acertar na baliza de Baumann.