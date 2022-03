AC Milan reforça liderança em Itália

A luta continua viva entre os rivais de Milão pela posição dominante na Série A italiana. O AC Milan, com o avançado português Rafael leão a titular, já deu o mote nesta jornada, com um triunfo em San Siro por 1-0 sobre o Empoli.

Um golo de Kalulu aos 19’ bastou para o triunfo dos “rossoneri”, que chegaram aos 63 pontos, mais cinco que o Inter, sendo que os “nerazzurri” têm menos dois jogos disputados – um deles será neste domingo, em Turim, frente ao Torino.

Também o Nápoles joga neste domingo para se manter na corrida pelo “scudetto” que já não conquista deste os tempos de Maradona. Os napolitanos, que seguem em terceiro, com 57 pontos, defrontam o Hellas Verona.

A Juventus, por seu lado, continua a fazer os possíveis para se aproximar da frente. A “vecchia signora” segue no quarto lugar, com 56 pontos, depois de ter triunfado em Génova sobre a Sampdoria por 1-3, com dois golos de Álvaro Morata.