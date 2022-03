Diogo Aguiar sobre a Quinta da Aveleda. “Tal como um bom vinho, um bom edifício tem de saber envelhecer”

O podcast No País dos Arquitectos está de regresso com uma terceira temporada. No 30.º episódio, Sara Nunes, da produtora de filmes de arquitectura Building Pictures, conversa com o arquitecto Diogo Aguiar sobre a Quinta da Aveleda e a relação entre a arquitectura e o mundo dos vinhos.

Assim que se abre o portão da quinta da família Guedes, viaja-se para outro espaço e para outro tempo. É um tempo que pede pausa, mas também autenticidade e pragmatismo, não fosse esta afinal uma das principais produtoras de vinho verde no país.

A Quinta da Aveleda goza de um património edificado invulgar onde, para além da área de produção vinícola, destacam-se os seus “belíssimos jardins do século XIX”, que ostentam uma paisagem repleta de romantismo. A busca por um espaço de enoturismo levou à reabilitação/reconversão do Edifício da Eira, um antigo edifício agrícola. E não é por acaso que, logo no início da nossa conversa, o arquitecto Diogo Aguiar sublinha a simbiose entre o vinho e a arquitectura, afirmando que, “tal como um bom vinho, um bom edifício tem de saber envelhecer”.

Foto

Na tentativa de criar uma estrutura que resistisse ao teste do tempo, Diogo Aguiar procurou nesta intervenção conjugar dois pontos: ler e respeitar o passado, sem o procurar mimetizar; e intervir no edifício, situando-o no século XXI. Através da “narrativa arquitectónica” do Diogo Aguiar Studio, o edifício passou a ser um espaço inteiramente dedicado ao enoturismo, servindo também de edifício-museu, que conta a história da família e dos seus vinhos: “Estamos a falar de um produto natural e, portanto, referimo-nos a algo que pretende passar determinados valores. Entre esses valores, um daqueles que é mais importante transmitir é a autenticidade”.

Esta reconversão acaba por reflectir esse mesmo sentimento da marca Quinta da Aveleda e o edifício organiza-se numa sucessão de espaços em contínuo, feita em três actos: “Esses espaços – loja, vinoteca e sala de prova de vinhos – acabam por ocupar de forma fluida um mesmo interior, que é compartimentado não por divisórias, mas por sensações ou atmosferas que procurámos criar”, descreve o arquitecto.

Numa das alas laterais, encontra-se a sala de degustação, complementada pela copa; no volume central, está a vinoteca e a mezanino; na restante ala lateral, a loja. A vinoteca é o espaço de transição e, por ser cromaticamente distinto, pede ao transeunte que atrase o seu passo com vagar e contemplação. Já no piso inferior do Edifício da Eira está a Adega Velha, que o arquitecto decidiu manter intacta: “Eu diria que a Adega Velha é um pequeno tesouro na Quinta da Aveleda. (...) Trata-se de um espaço altamente imersivo, onde também o olfacto é despertado”, lembra. Esta Adega deu nome à Aguardente Velha e repousa em cascos de carvalho.

Ao nível estrutural, importa referir que, por impossibilidades técnicas, não foi possível manter as asnas originais do edifício: as asnas em tesoura, que já não se encontravam no ideal estado de conservação; e as asnas das alas laterais, que tinham sido adulteradas para tijolo armado. Nesse sentido, recuperou-se o desenho das asnas de madeira, “em tesoura levantada”, e adaptou-se esse mesmo desenho com um discreto alteamento da cobertura: “Isso é feito de forma muito discreta. O antes e o depois do edifício não permitem que tal seja percepcionado porque neste gesto, em particular, nós fizemo-lo à maneira antiga. (...) Portanto, quem não conhecer o edifício que estava aqui antes não suspeita que aquele não era, exactamente, o desenho original do edifício”, esclarece.

Reinterpretando o passado, o edifício vive da nostalgia de outrora e estabelece um “diálogo a dois tempos”. E é também a dois tempos que acontece a prática arquitectónica do Diogo Aguiar Studio. Oscilando entre a ‘arquitectura efémera’ e a ‘arquitectura perene’ – que é aquela que é mais comummente conhecida pelo público através da “construção dos edifícios” –, o arquitecto reconhece que a intervenção na Quinta da Aveleda foi influenciada por essa ‘arquitectura temporária’, que goza de bastante liberdade e autonomia. No atelier, fazem questão de manter as duas práticas porque acreditam “que ambas se contaminam” e consideram que “toda a arquitectura deve ser capaz de criar ambientes imersivos e sensoriais”.

Conscientes de que um ambiente pode alterar um estado de espírito, não é por acaso que a organização dos espaços do Edifício da Eira é feita por contrastes e antíteses: “Há um espaço que tem um pé-direito, que depois baixa; há um espaço que é claro (sala de prova de vinhos), e quando percorremos o edifício chegamos a um espaço que é escuro (vinoteca)”. Em diálogo directo, está também a poética da Quinta da Aveleda, com os seus jardins românticos e o processo industrializado da vinificação. Segundo o arquitecto, não é necessário “esconder a parte da produção tal como ela é”, pois há cada vez mais pessoas interessadas em perceber estes processos, que “têm a sua beleza, enquanto modo de fazer”.

Claro que neste “ecossistema” existem partes “mais romantizadas” e outras que são de “natureza pragmática”. Embora coabitem no mesmo habitat, cada uma cumpre o seu papel, e o arquitecto acredita que a experiência da visita fica também “mais rica” para quem “souber ler e souber apreender estes universos que, na verdade, se complementam”.

Importa referir que, desde esta intervenção ao Edifício da Eira, o Diogo Aguiar Studio tem feito um conjunto de outros trabalhos com a Quinta da Aveleda, nomeadamente a renovação de alguns escritórios e um master plan “que prevê o desenvolvimento da quinta ao longo dos anos, na sua expansão também agro-industrial”. Estão também envolvidos noutros dois projectos de enoturismo da marca Aveleda, como é o caso da Quinta Vale Dona Maria, em São João da Pesqueira, e a Villa Alvor, em Portimão.

