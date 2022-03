Ihor e Roman

Na semana passada, no podcast Today in Focus, do britânico The Guardian, o jornalista Oliver Bullough falava do love affair britânico com o dinheiro russo. Bullough dedicou parte da sua carreira a cobrir as ligações de Londres aos oligarcas russos e publicou esta semana o livro Butler to the World, literalmente “mordomo” do mundo, que explica como o Reino Unido “ajuda as piores pessoas do mundo a lavar dinheiro, a cometer crimes e a escapar” – assim reza o subtítulo do livro que está na minha lista de leituras próximas.