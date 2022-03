A caminho da marginalidade

A situação que se vive na Ucrânia é totalmente clara: há um Estado invasor e um Estado invadido; há um indivíduo responsável por esse facto; há ultimatos e ameaças de holocausto nuclear por parte dele. Em nenhum momento, até agora, existiu qualquer acção danosa sobre o território ou a população do Estado invasor. Esse Estado sitiado, cercado, ameaçado, é o único agressor que se descortina no cenário. O famoso imperialismo, que dá para todos os usos, não mexe um dedo para confrontar directamente o agressor. De resto, após o desmoronamento do mundo soviético, a Rússia só teve os inimigos que a sua liderança inventou. A invenção é como um espelho: atribui-se aos outros aquilo de que se é capaz. Quem aprecia o povo russo, admira a sua cultura e o seu carácter (de que faz parte uma desmedida capacidade de sofrimento), só pode encarar com apreensão um futuro em que o país estará fatalmente remetido às margens da história.

António Monteiro Fernandes

O PÚBLICO na trincheira do anti-comunismo

​O PÚBLICO e os seus editorialistas decidiram abrir a caça ao PCP. Numa linha que não engana sobre ao que vem (Adefesa dos interesses do capital que lhes paga) deturpam e caluniam o PCP, trabalhando aCtivamente, para reduzir a sua influência política e social. Para além do que escrevem, censuram as cartas ao director que não alinham pela “voz do dono”, dando palco permanente, quase sempre aos mesmos, que escrevem inseridos na campanha anti-comunista que promovem. Estão condenados ao fracasso.

Carlos Chaparro, Corroios

Condecoração

Estranho que não tenha sido noticiada a condecoração de Isabel Alçada há dois dias, com a Ordem da Instrução Pública pelo sr. Presidente da República. Isabel Alçada tem sido o rosto do Plano Nacional de Leitura que levou à juventude a apetência pela leitura, fornecendo, também, com Ana Maria Magalhães, uma colecção de livros que os adolescentes bem conhecem e lêem. Além desse seu objectivo, tem-se dedicado a problemas da Educação com grande influência por todos os lugares por onde passou.

Merecia ter sido destacada a dedicação aos problemas educativos e noticiada a condecoração que lhe foi atribuída.

Maria do Carmo Temudo, Lisboa

No Dia Internacional da Mulher

O Dia Internacional da Mulher de 2022 ficará marcado pelo repúdio duma desumana e perigosa guerra em curso e pelo desejo e reclamação da urgente e necessária paz. A guerra não é solução para nenhum problema. É significativo o número de mulheres, entre os deslocados e refugiados da Ucrânia, a atingir mais de dois milhões de pessoas, que se acrescentam aos cerca de dez milhões que já tinham saído desde o desaparecimento da URSS.

Em Portugal, o impacto da pandemia foi maior nas mulheres e agravou desigualdades. Continua-se a falar muito, mas a fazer muito pouco para acabar com discriminações e desigualdades. As mulheres trabalham mais e ganham menos, predominando o salário mínimo. A desigualdade laboral das mulheres inicia-se com mais precariedade, prosseguindo na desigualdade de tratamento, nas oportunidades e no acesso e evolução profissional. A discriminação é agravada pelo bloqueio patronal na contratação colectiva, aproveitando a caducidade que o PS quer manter na lei.

A discriminação é igual a empobrecimento, com reflexo posteriormente nas pensões de reforma que acabam por ser mais baixas. As dificuldades económicas podem originar o começo de conflitos familiares, que por vezes descambam na violência e na mercantilização do corpo. A exigência de trabalho com direitos e salários dignos é condição para acabar com desigualdades e para a emancipação, e faz parte da luta por igualdade no trabalho e na vida.

Ernesto Silva, Vila Nova de Gaia

O louco

Putin – o louco – que invadiu um país soberano – a Ucrânia -, invocando que está numa “operação militar especial”, não só está cobardemente a atacar, a destruir e a matar o povo ucraniano, como também o mesmo diz fazer a quem o afrontar, até com armas nucleares. Portanto, sem mais delongas, a dissuasão a ter perante tão criminosa acção, assenta em “não baixar as armas”, mas sim seguir o adágio “se queres paz, prepara-te para a guerra”.

Assim, a União Europeia deve caminhar rapidamente para uma federação que dê origem aos Estados Unidos da Europa e possuir um eficaz exército comum, que impeça as investidas e ataques diabólicos de tão raivosa criatura, bem como conseguir a todo o custo a obtenção de recursos energéticos independentes de zonas tão agressoras.

José Amaral, Vila Nova de Gaia