Até sempre!

Crónica do enviado do PÚBLICO à Ucrânia.

Caro leitor, cara leitora:

A jornada chegou ao fim. Seria bom ter corrido para entrar num comboio azul. Apanhar uma boleia que alegrasse o caminho com a sua buzina. Seria bom, ter fotografado abraços e choros de gente feliz. Ter visto os namorados a beijar-se sem vergonha. Os reencontros apertados das mulheres com os seus amados. As crianças a fazerem dos tijolos derrubados os seus castelos. As túlipas a forrarem o céu. A música, triste e alegre. E no altifalante da praça, o comunicado da esperança – os homens selaram o acordo com as mãos apertadas. Queria tudo isto. Queremos todos isto. Mas nada acontece. A guerra continua.

Atravessei a fronteira sempre com a sensação que devia inverter a marcha. Esta minha missão não me cansou nem um minuto. Que me perdoem os mais valentões, mas não sei a arte de manejar uma arma. Talvez saiba manejar uma máquina fotográfica. Talvez. O coração aperta quando olho pelo pequeno visor. A realidade fica ali, colada ao meu rosto. Tão presente. Tão triste. Mas é preciso relatar. Noticiar. Ser jornalista é das mais belas profissões. A beleza por vezes perseguida e dorida. Não queiram ler a almofada de um jornalista. Sonhos e pesadelos.

Peço desculpa por ter tantas vezes conjugado o verbo chorar. Não foi lapso linguístico. Foi pelas vidas ucranianas que passaram pelo meu teclado. Tudo o que vi não é passado. É presente. E futuro, que é o mais importante. Na pele, na roupa, na mochila, no cartão de memória. Ao passar a linha vermelha para a Polónia olhei para trás. Disse baixinho – até já! O homem que se queria aquecer, encontrou um lenço palestiniano no monte de roupa depositado no passeio. Enrolou-o no seu pescoço. Ficou protegido. Naquele pescoço fatigado vai outra guerra. É bom que não nos esqueçamos. O mundo tem muitas guerras. Nenhuma é boa. Nenhuma é justa. Nenhuma tem cor de pele. Todas terão que ter o seu altifalante na praça.

Obrigado a todos vós, seres humanos de paz. E quando os meus filhos tiverem filhos terei eu netos. Para esta parte da história não necessitarão de compêndios. Terão a perna do avô e a sua voz embargada. A memória crua e dura é necessária. Auschwitz é aqui tão perto e está tão perto.

Até sempre!