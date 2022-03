Plataformas de TVDE sobem preços das viagens

Num contexto de subida de combustíveis, a tarifa mínima no UberX sobe 30% esta sexta-feira, passando dos 2,5 euros para 3,25 euros. Free Now subiu tarifas em 10% a 28 de Fevereiro, e a Bolt diz que prevê “ter de aumentar os preços praticados nos próximos dias”.

A partir desta sexta-feira, a Uber vai subir preços das viagens de TVDE (transporte de passageiros em veículo descaracterizado), num movimento que conta também com a participação dos concorrentes do sector, a Free Now – que subiu as tarifas em 10% a 28 de Fevereiro – e a Bolt – que afirmou ao PÚBLICO prever “aumentar os preços praticados nos próximos dias”.