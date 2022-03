Para que serve, então, o Governo?

Da imprensa escrita recolhemos duas notícias muito próximas no tempo e tão distantes na atitude do Estado. Uma primeira dava-nos conta de que o Governo grego suspendeu a actividade das claques após incidentes que conduziram à morte de um jovem de 19 anos. Tais incidentes determinaram ainda buscas às sedes das principais claques gregas onde, naturalmente, foi apreendido diverso material a condizer com a sua actividade.