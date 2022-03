Sexta na TV: música pela Ucrânia, brinquedos históricos e um circo aos bonés

CINEMA

A Paixão de Shakespeare

AXN Movies, 21h10

Londres, 1593. O título da última obra de Will Shakespeare (Joseph Fiennes), Romeu e Ethel, a Filha do Pirata, prenuncia um fracasso. Viola (Gwyneth Paltrow), uma aristocrata que se disfarça de rapaz para pisar o palco (num tempo em que os personagens femininos são interpretados por homens), acaba por conseguir o papel principal, conquistar o coração do autor e mudar o destino da peça. John Madden realiza esta falsa biografia do mais famoso dos dramaturgos, segundo um argumento de Marc Norman e Tom Stoppard. Geoffrey Rush, Judi Dench e Colin Firth também integram o elenco. O filme arrecadou sete dos 13 Óscares para os quais foi nomeado.

Ma Loute

RTP2, 23h03

Em 1910, vários turistas começam a desaparecer das praias à volta do Canal da Mancha, em França. A polícia é chamada a intervir e percebe que uma baía está no centro de tudo. E está tudo ligado a uma estranha família burguesa que passa férias na zona e não se cruza com ninguém. Nomeada para a Palma de Ouro em Cannes, uma comédia do francês Bruno Dumont, com interpretações de Juliette Binoche, Valeria Bruni Tedeschi, Fabrice Luchini, Brandon Lavieville e Raph.

Esquecido

AXN, 23h49

Ficção científica em ambiente pós-apocalíptico, com realização de Joseph Kosinski. Tom Cruise veste o uniforme de Jack Harper, reparador de drones em 2073. Durante uma missão vital para a sobrevivência da Humanidade, encontra uma jovem (Olga Kurylenko) que sente reconhecer do passado, bem como o líder de um grupo de resistentes (Morgan Freeman). Seguem-se eventos que vão fazê-lo questionar tudo o que sabe de si próprio, da guerra e do que levou o planeta à ruína.

O Grande Circo Místico

RTP1, 1h30

Esta co-produção brasileira, portuguesa e francesa, que foi rodada em Portugal, segue várias gerações da família Knieps, à frente do circo que inaugurou no início do século XX. A realização está a cargo do veterano Cacá Diegues (Bye Bye Brasil, Deus É Brasileiro). No elenco surgem Vincent Cassel, Albano Jerónimo, Mariana Ximenes, Antônio Fagundes, Bruna Linzmeyer, Catherine Mouchet e Nuno Lopes.

MÚSICA

Lisboa Solidária - Concerto pela Ucrânia

RTP1, 21h34

Do São Luiz Teatro Municipal chega o eco de uma Lisboa Solidária que se mobiliza esta noite para apoiar o povo ucraniano. O concerto junta Agir, Camané, Carminho, Jorge Palma, Maria João, Mário Laginha e Miguel Araújo e o Quarteto de Cordas da Orquestra Metropolitana de Lisboa. A iniciativa, que também conta com a participação em vídeo dos Clã e de Salvador Sobral, destina-se a angariar fundos para a compra de bens essenciais destinados aos refugiados que cheguem a Portugal vindos da Ucrânia.

DOCUMENTÁRIOS

The Curse of Von Dutch

TVCine Edition, 22h

Por detrás dos populares bonés (ou trucker hats) da Von Dutch e de outros artigos da marca, adoptados por celebridades como Britney Spears, Paris Hilton, Jay-Z ou Justin Timberlake, há uma história de ganância, sabotagem e crime no seio da empresa. Este documentário, realizado por Andrew Renzi, revela os pormenores dessa teia, desde a ascensão meteórica, inesperada e imensamente lucrativa até às disputas – levadas a limites inimagináveis – pelo controlo da etiqueta. Desenvolve-se em três partes, emitidas às sextas.

Os Brinquedos Que Mudaram o Mundo

História, 22h15

Estreia. Depois de se ter debruçado sobre revoluções em áreas como a comida, as máquinas, os comboios ou a engenharia, o canal olha para “histórias e rivalidades que deram lugar à indústria moderna dos brinquedos”. A docu-série foca-se nos verdadeiros impérios que nasceram graças ao hula hoop, à Barbie, ao Monopólio e a outros divertimentos, com a história dos EUA como enquadramento.

INFANTIL

Turning Red: Estranhamente Vermelho

Disney+, streaming

A sino-canadiana Domee Shi, realizadora da oscarizada curta-metragem Bao, estreia-se nas longas com este filme da Pixar. Narra as peripécias de uma adolescente que se transforma num panda-vermelho quando sente emoções fortes.