Fim-de-semana na TV: Tesla, Capote e Takatani entre aventuras e canções

CINEMA

Aquaman

Hollywood, sábado, 18h15

Com realização de James Wan e argumento de David Leslie Johnson-McGoldrick e Will Beall, a história pega numa das mais carismáticas personagens do universo DC Comics. Além de Jason Momoa como Arthur “Aquaman” Curry, inclui Amber Heard, Willem Dafoe, Patrick Wilson, Dolph Lundgren, Yahya Abdul-Mateen II e Nicole Kidman.

Tesla

TVCine Top, sábado, 21h30

Michael Almereyda escreve e realiza este biopic sobre o inventor sérvio-americano Nikola Tesla. Ethan Hawke ocupa o papel titular, contracenando com Eve Hewson, Ebon Moss-Bachrach, Jim Gaffigan e Kyle MacLachlan.

Kiss Me

RTP2, sábado, 23h05

Nos anos 1950, numa pequena vila portuguesa, uma mulher ousa sonhar. Laura foge a um marido que a maltrata, deixando para trás o filho. Vai viver para Tavira, com uma tia a quem chamam viúva alegre e que regressou há pouco tempo dos EUA. Aí, Laura entrega-se aos sonhos e ao amor, confundindo-se com Marilyn. Mas num Portugal fascista não há lugar para mitos. Realizado por António da Cunha Telles, Kiss Me conta com actuações de Marisa Cruz, Manuel Wiborg, Nicolau Breyner, Clara Pinto Correia e Rui Unas.

Anna - Assassina Profissional

RTP1, sábado, 00h50

Anna Poliatova (Sasha Luss) é uma requisitada modelo internacional com uma ocupação secreta: é uma assassina profissional às ordens do KGB. Luke Evans, Cillian Murphy, Alexander Petrov, Eric Godon, Lera Abova e Helen Mirren são outros dos actores que dão vida ao thriller de acção realizado pelo veterano Luc Besson.

Mundo Jurássico: Reino Caído

Fox, domingo, 16h04

Quando se percebe que o vulcão da ilha Nublar está prestes a entrar em erupção, surge o dilema: regressar ao local e salvar os animais de uma segunda extinção ou deixar a natureza seguir o seu curso. A quinta aventura da saga baseada nos livros de Michael Crichton tem realização de J. A. Bayona e produção de Steven Spielberg. Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, B. D. Wong, Jeff Goldblum, Ted Levine, Rafe Spall, Toby Jones, Justice Smith, James Cromwell e Geraldine Chaplin dão vida às personagens.

The Hunger Games: Os Jogos da Fome

Fox Movies, domingo, 16h28

Maratona com os quatro filmes baseados nos best-sellers de Suzanne Collins, uma ficção distópica projectada num futuro pós-apocalíptico, onde um governo totalitário subjuga 12 distritos. Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence) emerge como heroína ao vencer um bárbaro “divertimento” em que adolescentes de todos os distritos têm de lutar pela vida. No segundo filme, Em Chamas (às 18h50), é forçada a entrar numa edição especial dos jogos, agora que se tornou símbolo de resistência. Nos seguintes, A Revolta - Parte 1 (21h15) e Parte 2 (23h11), assume-se como líder.

Capote

TVCine Edition, domingo, 22h

Um dos papéis icónicos de Philip Seymour Hoffman, pelo qual venceu o Óscar de melhor actor, foi a sua encarnação do autor de Breakfast at Tiffany’s, neste biopic de Bennett Miller.

Anjo Perdido

RTP1, domingo, 1h

Lizzie nunca ultrapassou a perda da filha bebé. A tragédia custou-lhe a sanidade mental, o casamento e a custódia do filho mais velho. Um dia, repara em Lola, uma menina parecida com a filha. Obcecada, vai fazer de tudo para se aproximar dela, incluindo mentir, enganar e desapontar todos os que ama. Remake americano de L’empreinte de l’Ange (de Safy Nebbou), este thriller psicológico é dirigido por Kim Farrant e escrito por Luke Davies e David Regal. Noomi Rapace, Luke Evans, Yvonne Strahovski, Finn Little, Annika Whiteley e Richard Roxburgh formam o elenco.

Uma Criança Como Jake

AMC, domingo, 1h30

Jake, de quatro anos, prefere bonecas às típicas brincadeiras de rapazes. Aconselhados por uma educadora atenta, os pais reflectem sobre a possibilidade de ele ter nascido num corpo que não corresponde à sua identidade. Estreado internacionalmente no Festival de Cinema de Sundance, o filme é realizado por Silas Howard, segundo um argumento de Daniel Pearle que se baseia numa peça com o mesmo nome. Claire Danes, Jim Parsons, Priyanka Chopra, Amy Landecker, Ann Dowd e Octavia Spencer assumem as personagens.

MÚSICA

Festival da Canção 2022

RTP, sábado, 21h07

Directo. O 56.º Festival da Canção chega à fase final. A disputar o lugar de representante de Portugal no Festival Eurovisão da Canção (marcado para 10 a 14 de Maio, na cidade italiana de Turim) estão as canções defendidas por Milhanas, Syro, Inês Homem de Melo, Pongo e Tristany, Pepperoni Passion, Os Quatro e Meia, Aurea, FF, Diana Castro e Maro. Filomena Cautela e Vasco Palmeirim são os anfitriões em palco, enquanto Inês Lopes Gonçalves reporta da green room. A música passa também pelas actuações dos convidados Bateu Matou, Lura, Blaya, Sara Correia, B Fachada, Benjamim, Selma Uamusse e Tiago Bettencourt.

Marco Rodrigues: Judite

RTP2, domingo, 00h46

Estreia. Momentos musicais cruzam-se com entrevistas a Marco Rodrigues a propósito de Judite, o álbum a que deu o nome da mãe, que perdeu em 2020 e que “está presente da primeira à última nota”, garante. “Este disco é, seguramente, o mais sentido e profundo de toda a minha vida”, acrescenta. Entre fados e canções, presta-lhe homenagem – e à sua força e aos seus gostos – no tom misto de tristeza e alegria que a palavra “saudade” encapsula.

DOCUMENTÁRIOS

Shiro Takatani - Entre a Natureza e a Tecnologia

RTP2, sábado, 22h04

Estreia. Giulio Boato assina esta biografia do artista nipónico Shiro Takatani. A evolução do seu trabalho – comentada pelo próprio e por colaboradores como o compositor Ryuichi Sakamoto – revela-se em instalações, peças de teatro e performances de dança que têm em comum a utilização da tecnologia para potenciar a estética e as narrativas dos espectáculos, em interacção com os intérpretes. Com arco temporal estendido a mais de três décadas e alcance geográfico desde a Europa até ao Japão, o documentário mostra como o percurso de Takatani tem sido um lugar “onde a natureza e as pessoas são observadas através de ferramentas modernas”, explica a sinopse.

Funeral de Estado

TVCine Edition, sábado, 23h45

Março de 1953. Depois de 30 anos a governar a União Soviética sob um regime ditatorial, Joseph Estaline morre. Nos dias imediatamente a seguir, os membros do comité do Partido Comunista, outrora fiéis seguidores do ditador, revelam a sua sede de poder. Nas ruas, durante as cerimónias fúnebres, centenas de milhares de pessoas surgem devastadas pela partida do ditador. Exibido no Festival de Cinema de Veneza, Funeral de Estado é assinado pelo realizador bielorusso Sergei Loznitsa e mostra imagens inquietantes de um povo que, apesar de ter vivido décadas de submissão e terror, se deixou enganar pelo culto à personalidade de Estaline, promovido pela máquina política soviética.

INFANTIL

Mary e a Flor da Feiticeira (V. Port.)

SIC K, sábado, 14h30

Filme de animação do japonês Hiromasa Yonebayashi (nomeado para o Óscar por Memórias de Marnie), inspirado na obra The Little Broomstick, de Mary Stewart. Mary é uma menina inteligente e cheia de vida que encontra uma velha vassoura e uma flor que tem a particularidade de só desabrochar a cada sete anos. Ao tocar-lhes, um estranho feitiço é activado e a menina é levada numa maravilhosa aventura.

Patrulha Pata: O Filme (V. Port.)

TVCine Top, domingo, 9h45

Cal Brunker dirige a adaptação ao grande ecrã da série televisiva de animação criada por Keith Chapman, que conquistou os espectadores mais pequenos com as aventuras de um grupo de heróis caninos sempre prontos a salvar o dia, sob o comando de Ryder. Desta vez, têm de deixar a relativamente pacata Baía da Aventura e partir em direcção à cidade grande, onde o novo (e desonesto) presidente Humdinger ameaça transformar a vida de todos num caos – todos menos os seus queridos animais de estimação “gatastróficos”.

Hotel Transilvânia (V.Port)

Hollywood, domingo, 11h30

Este hotel é o único lugar onde os monstros podem descansar e viver em paz. Ou era. Um dia, um jovem humano aparece na unidade, causando o pânico entre os hóspedes. O pior é que Drácula, o dono e gerente, percebe que Mavis, a adorada filha de 118 anos, tem um fraquinho pelo recém-chegado.